



По оперативным данным на 11 сентября, в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса 9205 тыс. т. В разрезе областей намолочено: Минская - 2415 тыс. т, Гродненская - 1844 тыс. т, Брестская - 1676 тыс. т, Могилевская - 1209 тыс. т, Гомельская - 1093 тыс. т, Витебская - 968 тыс. т.





Запахано под сев озимых зерновых 778 тыс. га, что составляет 52% от плана в 1500 тыс. га. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 283 тыс. га - 19% от плана.





В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 655 тыс. т (99% от плана в 663 тыс. т), пивоваренного ячменя - 94 тыс. т (109% от плана в 86 тыс. т).





Кукуруза на силос убрана с 20% площадей.





Скошено трав вторым укосом на 945 тыс. га, что составляет 94% от плана в 1010 тыс. га.





Заготовлено: сена 585 тыс. т - 82% от плана, сенажа - 12 578 тыс. т (88%), силоса - 3775 тыс. т (18%), травяных кормов - 4853 тыс. т кормовых единиц (48%).





Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 172% к плану.





Сахарная свекла убрана с 19% площадей. Накопано 892 тыс. т корнеплода средней урожайностью 430 ц/га. В разрезе областей: Минская - 422 тыс. т, Гродненская - 305 тыс. т, Брестская - 90 тыс. т, Могилевская - 74 тыс. т, Витебская - 1 тыс. т.





Картофель убран с 15% площадей страны. Накопано картофеля 120 тыс. т со средней урожайностью 355 ц/га. В разрезе областей: Могилевская - 45 тыс. т, Минская - 24 тыс. т, Брестская - 19 тыс. т, Гомельская - 14 тыс. т, Витебская - 10 тыс. т, Гродненская - 8 тыс. т.-0-

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Беларуси намолотили 9,2 млн тонн зерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.