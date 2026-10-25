Абсолютное большинство налогоплательщиков в Беларуси добровольно исполняет свои обязательства - МНС

Говоря о зарплатах в конвертах, руководитель ведомства отметил, что проведено около 700 проверок, завершившихся составлением актов и вынесением решений. "Сумма подоходного налога, которую мы предложили доплатить, составила около 136 млн рублей. Много это или мало? Это около 1% от поступлений подоходного налога по стране", - проинформировал Дмитрий Кийко.





Кроме проверок, налоговые органы проводят профилактическую работу: предупреждают плательщиков о нарушениях и предлагают исправить их. Таких уведомлений - десятки тысяч.





Всего по стране провели около 1,8 тыс. проверок разных видов - камеральных, выездных и оперативных. По их результатам субъектам хозяйствования предложили доплатить около 700 млн рублей, сейчас идет взыскание этих средств. "Сумма, с одной стороны, достаточно большая, но она не превышает 1% налоговых доходов, которые формируют основную часть бюджета. Поэтому мы говорим о том, что все-таки у нас абсолютное большинство плательщиков добровольно исполняет свои налоговые обязательства и формирует доходную часть бюджета. За это мы, конечно, благодарны. А для тех, кто уклоняется, мы совершенствуем свои методы и будем с ними работать", - подчеркнул министр.





Отвечая на вопрос о так называемом налоге на богатство, Дмитрий Кийко подчеркнул, что речь идет не о введении отдельного налога, а о корректировке действующих, чтобы справедливее распределить налоговую нагрузку. При этом новые механизмы еще даже не начали работать в полной мере. "Повышенные ставки на недвижимость, принятые в прошлом году, плательщики начнут платить только в 2027 году. По предварительным оценкам, местные бюджеты получат благодаря этим изменениям около 20 млн рублей. Для владельца имущества стоимостью выше средней эти суммы будут посильными. Мы не говорим о запредельном изъятии: ставка налога будет предложена всего лишь в два-три раза больше. Это может звучать значительно, но если мы посмотрим на стандартный платеж, например за стандартную квартиру, стандартный земельный участок, автомобиль в самом востребованном сегменте, то это достаточно адекватные суммы. Мы говорим о 50-60 рублях в год за автомобиль, за более дорогой - примерно 90-110 рублей. Даже при увеличении ставки в два-три раза суммы остаются умеренными", - пояснил он.





По словам министра, наибольший фискальный эффект дает повышенная ставка подоходного налога. С 2024 года действует трехуровневая система: стандартная ставка, 25%, а также 30% - для доходов свыше 600 тыс. рублей. "Кампания декларирования проходит уже два года. Налоговые органы сопровождают весь процесс, подсказывают плательщикам, что надо подавать декларации, делать расчеты. Плательщики в этом сегменте достаточно дисциплинированы. Они в абсолютном большинстве исполняют. Если говорить о полученном эффекте, то он существенный: по итогам кампании этого года в бюджет дополнительно поступило 380 млн рублей, это солидная сумма, а сформировали ее без малого 9 тыс. человек", - проинформировал Дмитрий Кийко.





Руководитель ведомства подчеркнул, что на данный момент нет необходимости повышать ставки или вводить новые налоги на богатство. Планируется упростить налоговое администрирование, чтобы был более понятен этот процесс.-0-





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