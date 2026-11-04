85 компаний-резидентов и 250 тыс. кв.м площадей. Каких результатов Минский технопарк достиг за 15 лет 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О достижениях Минского городского технопарка за 15 лет его существования журналистам рассказал директор технопарка Владимир Давидович на полях торжественного мероприятия, посвященного юбилею, передает корреспондент БЕЛТА.



Владимир Давидович признался, что в начале реализации проекта не ожидал, каких результатов добьется технопарк. "Сейчас у нас три площадки, четвертая строится. Общая площадь зданий - 250 тыс. кв.м, в технопарке работают 85 компаний-резидентов. Объем выпуска продукции в 2025 году - более 575 млн рублей, а в этом году будет еще больше. Создано почти 4 тыс. рабочих мест. Думаю, это серьезные показатели. Мы самый крупный технопарк республики среди тех, которые занимаются хардверными проектами, то есть разработками, требующими производства изделий с использованием оборудования", - рассказал он.



Директор отметил, что технопарк работает с небольшими молодыми компаниями, которые занимаются инновационными проектами в Минске. Как правило, это предприятия, находящиеся на начальном этапе развития бизнеса.



Сейчас завершаются работы на третьей площадке по адресу: улица Центральная, 47. По словам директора, открыть ее планируют в ближайшие месяцы. Кроме того, ведутся работы на площадке по адресу: улица Центральная, 46. Там уже завершен демонтаж, вскоре начнется строительство. По оценке Владимира Давидовича, оно займет около двух лет.



Поздравить технопарк с юбилеем пришли люди, участвовавшие в его создании. Среди них - бывший председатель Минского городского исполнительного комитета, член Совета старейшин при Мингорисполкоме Николай Ладутько. Он рассказал, что 15 лет назад в Минске работало более тысячи производственных компаний, выпускавших научно-техническую и высокотехнологичную продукцию. "Главная просьба этих компаний и организаций заключалась в том, чтобы для них создали условия. Они не просили денег или льготных кредитов - им нужны были подходящие помещения, соответствующие современным требованиям. Поэтому первым шагом в ответ на запросы частного бизнеса, обладавшего научно-техническим потенциалом, стало решение о создании Минского городского технопарка. Он должен был объединить такие компании и создать для них условия для работы", - рассказал он.



Николай Ладутько отметил, что работа с научно-производственным потенциалом частного бизнеса Минска со временем трансформировалась в создание условий через развитие сети технопарков в стране.



На юбилейное мероприятие также пришли около 150 гостей - представители государственных органов, администраций районов Минска, Государственного комитета по науке и технологиям, организаций-учредителей, основатели технопарка и люди, принимавшие непосредственное участие в его становлении и развитии. В программе были торжественная церемония награждения сотрудников и другие праздничные мероприятия.-0-