85 компаний-резидентов и 250 тыс. кв.м площадей. Каких результатов Минский технопарк достиг за 15 лет 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 4 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:45 Недостаточный ассортимент, формальный подход. КГК о нарушениях при продаже отечественных товаров в торговых сетях Экономика
18:36 Хранились до 400 лет. Кто ткал дагестанские ковры и что они значили в доме, рассказали в Витебске Регионы
18:30 Масштабная реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог" начнется 5 ноября Регионы
18:23 На факультете журналистики БГУ блогинг стал одним из самых популярных направлений Общество
18:17 Внешнеполитические ведомства Беларуси и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027-2028 годы Политика
18:12 Рыженков: Минская конференция не политизирована, здесь любой может выразить свое мнение Политика
18:09 Пловчиха Белявская принесла Беларуси первую медаль юношеских Олимпийских игр-2026 Спорт
18:03 Организации вправе до 31 декабря представить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения Общество
17:59 Почему гуманитарная миссия в Алешках не могла состояться без участия Беларуси? Мнение эксперта Общество
17:56 Благотворительные счета на медпомощь нужно привести в соответствие с новыми требованиями до 12 ноября Общество
17:54 С горками и ямами для приземлений. В Минске возводят ФОЦ экстремальных видов спорта Регионы
17:50 "Белавиа" за 10 месяцев перевезла 2 млн пассажиров Общество
17:46 Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда В мире
17:42 Профсоюз помог молодому работнику получить более тысячи рублей положенных выплат Общество
17:38 Международный институт интеллектуальных наук и инженерии БГУИР и Наньчанского университета открылся в Китае Общество
17:36 "Очень масштабно, величественно!" Участники акции "Единство поколений: маршрут памяти" о Витебске  Общество
17:35 "Президент Беларуси слов на ветер не бросает". Эксперт о возможном скором окончании конфликта в Украине Общество
17:30 Более сорока комплектов наград будут разыграны на ЧБ по плаванию на короткой воде Спорт
17:28 Импорт растет там, где мог бы работать наш производитель - председатель КГК о ситуации на внутреннем рынке Экономика
17:28 Хакеры вывели более 118 млн евро со счетов французского банка  В мире
17:22 Песков сообщил, кто будет представлять Россию на встрече с Меланией Трамп В мире
17:21 Беларусь и Казахстан подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества Политика
17:16 Литва закупит у Финляндии системы морских мин Blocker В мире
17:16 Беларусь планирует увеличить число совместных научно-технических разработок с Китаем Общество
17:16 Добро всегда побеждает, а зло проигрывает. Эксперт о том, каким должно быть детское кино Культура
17:10 Заявление Лукашенко о неизбежной многополярности обозначает один из ключевых ориентиров для Евразии - аналитик  Общество
16:58 В Солигорском районе конфликт между подрядчиками обернулся порчей техники и уголовным делом Регионы
16:57 85 компаний-резидентов и 250 тыс. кв.м площадей. Каких результатов Минский технопарк достиг за 15 лет  Экономика
16:54 Развитие транспортных коридоров укрепляет экономическую устойчивость и региональную безопасность - лаосский эксперт Экономика
16:42 Заместителя гендиректора предприятия Витебской области будут судить за получение взятки в крупном размере Регионы
Все новости
Все новости

85 компаний-резидентов и 250 тыс. кв.м площадей. Каких результатов Минский технопарк достиг за 15 лет 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
04 ноября 2026, 16:57

85 компаний-резидентов и 250 тыс. кв.м площадей. Каких результатов Минский технопарк достиг за 15 лет 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О достижениях Минского городского технопарка за 15 лет его существования журналистам рассказал директор технопарка Владимир Давидович на полях торжественного мероприятия, посвященного юбилею, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Давидович признался, что в начале реализации проекта не ожидал, каких результатов добьется технопарк. "Сейчас у нас три площадки, четвертая строится. Общая площадь зданий - 250 тыс. кв.м, в технопарке работают 85 компаний-резидентов. Объем выпуска продукции в 2025 году - более 575 млн рублей, а в этом году будет еще больше. Создано почти 4 тыс. рабочих мест. Думаю, это серьезные показатели. Мы самый крупный технопарк республики среди тех, которые занимаются хардверными проектами, то есть разработками, требующими производства изделий с использованием оборудования", - рассказал он.

Директор отметил, что технопарк работает с небольшими молодыми компаниями, которые занимаются инновационными проектами в Минске. Как правило, это предприятия, находящиеся на начальном этапе развития бизнеса.

Сейчас завершаются работы на третьей площадке по адресу: улица Центральная, 47. По словам директора, открыть ее планируют в ближайшие месяцы. Кроме того, ведутся работы на площадке по адресу: улица Центральная, 46. Там уже завершен демонтаж, вскоре начнется строительство. По оценке Владимира Давидовича, оно займет около двух лет.

Поздравить технопарк с юбилеем пришли люди, участвовавшие в его создании. Среди них - бывший председатель Минского городского исполнительного комитета, член Совета старейшин при Мингорисполкоме Николай Ладутько. Он рассказал, что 15 лет назад в Минске работало более тысячи производственных компаний, выпускавших научно-техническую и высокотехнологичную продукцию. "Главная просьба этих компаний и организаций заключалась в том, чтобы для них создали условия. Они не просили денег или льготных кредитов - им нужны были подходящие помещения, соответствующие современным требованиям. Поэтому первым шагом в ответ на запросы частного бизнеса, обладавшего научно-техническим потенциалом, стало решение о создании Минского городского технопарка. Он должен был объединить такие компании и создать для них условия для работы", - рассказал он.

Николай Ладутько отметил, что работа с научно-производственным потенциалом частного бизнеса Минска со временем трансформировалась в создание условий через развитие сети технопарков в стране.

На юбилейное мероприятие также пришли около 150 гостей - представители государственных органов, администраций районов Минска, Государственного комитета по науке и технологиям, организаций-учредителей, основатели технопарка и люди, принимавшие непосредственное участие в его становлении и развитии. В программе были торжественная церемония награждения сотрудников и другие праздничные мероприятия.-0- 
Теги
Минск технопарк
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Недостаточный ассортимент, формальный подход. КГК о нарушениях при продаже отечественных товаров в торговых сетях
Фото из архива Импорт растет там, где мог бы работать наш производитель - председатель КГК о ситуации на внутреннем рынке
Ватунийом Дуангмала Развитие транспортных коридоров укрепляет экономическую устойчивость и региональную безопасность - лаосский эксперт
Фото из архива Беларусь и Мьянма договорились о более активной реализации торгово-экономических проектов 
Иван Тимофеев Развитие альтернативных платежных механизмов снизит эффективность санкционного давления - российский эксперт 
Фото из архива Белорусское фуражное зерно начали поставлять в Россию через БУТБ 
  • Главная
  • 85 компаний-резидентов и 250 тыс. кв.м площадей. Каких результатов Минский технопарк достиг за 15 лет 
    • Главное
    Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции
    "Решение наиболее сложных задач": в Беларуси стартовал оперативный сбор руководящего состава Вооруженных Сил
    Личный вклад в общий результат. В Минске вручили государственные награды
    Надежные гарантии для новых контрактов: Беларусбанк поддержит участие в госзакупках в Российской Федерации
    Топ-новости
    Рыженков: Минская конференция не политизирована, здесь любой может выразить свое мнение
    Беларусь и Бахрейн договорились активизировать межмидовское взаимодействие
    Инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра - Нацбанк
    На южной границе Беларуси открыли обновленные заставы 
    Внушают осторожный оптимизм. Эксперт о словах Лукашенко про скорое завершение конфликта в Украине
    Почему гуманитарная миссия в Алешках не могла состояться без участия Беларуси? Мнение эксперта
    Пловчиха Белявская принесла Беларуси первую медаль юношеских Олимпийских игр-2026
    МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия в кризисных ситуациях
    В Гродненском районе открыли новый МТК на 1,2 тыс. голов КРС
    В Минске представили новый автомобиль-гибрид белорусского производства
    Организации вправе до 31 декабря представить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения
    "Белавиа" за 10 месяцев перевезла 2 млн пассажиров
    "Очень масштабно, величественно!" Участники акции "Единство поколений: маршрут памяти" о Витебске 
    Беларусь и Мьянма договорились о более активной реализации торгово-экономических проектов 
    Золотовалютные резервы Беларуси на 1 ноября составили $14,257 млрд
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.