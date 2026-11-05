Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 5 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:01 Во Франции число участников протестов профсоюз оценил в 1,6 млн человек В мире
21:48 "Нам жизненно необходимо вести диалог". Немецкий бизнесмен о Евразийской хартии многополярности Общество
21:43 "Доволен результатом, хотя и не попал в касание". Пловец Машлякевич о бронзе ЮОИ Спорт
21:37 В Парагвае не смогли запустить против вице-президента процесс импичмента В мире
21:31 Белорусы взяли два золота в блице на командном чемпионате мира по шашкам Спорт
21:28 Женский спорт и борьба за мечту. Пакистанскую драму "Мой Лиари" представили на "Лістападзе" Культура
21:14 Расширение ассортимента, модернизация. Как развиваются предприятия художественных промыслов Общество
21:02 Белорусские гандболисты уступили в первом спарринге в Бахрейне Спорт
21:01 Рачков: белорусские парламентарии способствуют развитию сотрудничества с Лаосом по всем направлениям Общество
20:50 Кулешова и Пекарский побили национальные рекорды в первый день чемпионата Беларуси на короткой воде Спорт
20:34 Рубио может подать в отставку с поста госсекретаря США - СМИ В мире
20:23 Полное погружение в профессию. Командир медицинского студотряда из Орши о трудовом семестре Регионы
20:08 Пловцы Мамекин и Кейко поделили золото чемпионата Беларуси на 200-метровке на спине Спорт
20:00 Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей Общество
19:53 Президент Парагвая Пенья подал в отставку В мире
19:47 Украина должна выплатить Международному валютному фонду более $255 млн до конца 2026 года В мире
19:37 В Минске опубликовали схему обращения с коммунальными отходами. Что изменится? Регионы
19:37 От инвестпроектов до подготовки кадров. Беларусь и Калужская область развивают партнерство в АПК Экономика
19:29 Мелания Трамп принимает делегации России и Украины В мире
19:28 Как будет ходить городской и пригородный транспорт 7 ноября Регионы
19:21 Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС Общество
19:17 Ложные сообщения об угрозе взрыва затронули 27 авиарейсов в Европе В мире
19:14 В Минске наградили победителей конкурса в сфере энергоэффективности Общество
19:04 На ЧМ по самбо в Ташкенте выступят 16 белорусов Спорт
19:04 В Беларуси рассматривают переход к более системной профилактической модели защиты работников Общество
19:03 Полиция Парижа впервые применит беспилотники для разгона демонстрантов В мире
18:48 Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр Спорт
18:43 Военный факультет БГУ отмечает вековой юбилей Общество
18:43 Диалог формы, цвета и традиций: в Минске открылась выставка керамики Культура
18:43 "Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине Общество
Все новости
Все новости

Женский спорт и борьба за мечту. Пакистанскую драму "Мой Лиари" представили на "Лістападзе"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
05 ноября 2026, 21:28

Женский спорт и борьба за мечту. Пакистанскую драму "Мой Лиари" представили на "Лістападзе"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре "Победа" прошел "День национального кино Пакистана: женский взгляд" программы XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.

Зрителям представили спортивную драму режиссера Абу Алихи "Мой Лиари" - историю о женском равноправии и следовании за мечтой. Действие фильма разворачивается в самом сердце Карачи - густонаселенном районе Лиари, который называют "маленькой Бразилией" из-за большой любви его жителей к футболу. 
В центре сюжета Бехназ, в прошлом успешная футболистка и тренер с инвалидностью. Спасаясь от мужа-абьюзера, она возвращается в родной город и пытается начать жизнь заново. Чтобы обрести новый смысл, Бехназ решает дать шанс местным девочкам и тайно набирает женскую команду по футболу. Кинокартина поднимает вопросы прав женщин в спорте и становится эмоциональным рассказом о силе духа, не оставляющая равнодушными белорусских зрителей и гостей фестиваля.

"Дни национального кинематографа очень важны для нас, - подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА временный поверенный в делах Пакистана в Беларуси Аффан Вахид. - Мы участвуем в "Лістападзе" постоянно, потому что это способ рассказать о нашей стране, общих ценностях, культуре, наследии и истории. Мы очень ценим возможность познакомить белорусских зрителей с пакистанским кино и будем продолжать участвовать в фестивале".

По словам дипломата, уникальность кинематографа Пакистана заключается в сочетании мозаики ярких элементов. "В наших фильмах мы заостряем внимание на насыщенных цветах, традиционной музыке и культурных обычаях. Это всегда очень интересно и ярко", - пояснил он.
Для Аффана Вахида нынешний Минский международный кинофестиваль "Лістапад" стал первым. Церемония открытия произвела на него большое впечатление - и своей организацией, и площадкой, на которой она проходила. Он пожелал "Лістападу" дальнейшего процветания и отметил, что фестиваль доказывает всему миру, на что способна Беларусь и какое внимание в стране уделяют всей культуре и кинематографу в частности.

Дни национального кино позволяют ближе познакомиться с уникальной культурой разных государств, посмотреть на традиции народов и сравнить их, считает заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Анастасия Коротчикова.

"Пакистан стал традиционным участником Дней национального кино. Это всегда большой праздник, которого ждут гости. В этом году программа Дней национального кино объединена темой "Женский взгляд". Это неспроста: глава государства объявил нынешний год Годом белорусской женщины. Мы хотим показать: несмотря на то, что страны разделяют океаны и континенты, нас объединяет созидательная миссия женщины. Увидеть это можно и в кинокартинах разных государств", - сказала она.

Ярким и аутентичным дополнением к кинематографическому вечеру стала дегустация традиционных блюд пакистанской кухни.-0-
Теги
кинофестиваль "Лістапад" Пакистан
Новости рубрики Культура
Фото из архива Диалог формы, цвета и традиций: в Минске открылась выставка керамики
Художественное пространство для выставок и комфорта посетителей. Директор НХМ о реконструкции здания галереи
Фото из архива Китайское кино набирает популярность в Беларуси - генеральный директор "Киновидеопроката"
Фото из архива В Бобруйске пройдет X Республиканский фестиваль национальной драматургии: что в программе
"Ангелы Ладоги": фильм о мужестве и надежде в годы ВОВ показали на "Лістападзе"
Фото Минкультуры Добро всегда побеждает, а зло проигрывает. Эксперт о том, каким должно быть детское кино
  • Главная
  • Женский спорт и борьба за мечту. Пакистанскую драму "Мой Лиари" представили на "Лістападзе"
    • Главное
    Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород
    Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС
    Беларусь и Лаос договорились развивать народную дипломатию и упрощать условия для бизнеса
    Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении
    Топ-новости
    Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед
    "Здесь курорт". Лукашенко оценил перемены в хозяйстве, где сам раньше работал
    Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС
    "Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине
    Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей
    Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр
    МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам
    Сергеенко: рассматриваем Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со странами АСЕАН
    Беларусь заинтересована в совместных проектах с Лаосом в экономической сфере
    Азаров про конфликт в Украине: для Беларуси особенно важно, чтобы в соседнюю страну пришел мир
    Главы МИД, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в Москве 10 ноября
    Уехала из столицы, завела волков, павлинов и начала делать мебель на заказ - история одной белоруски
    Формула инвестиций: коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" с выгодой до 15%
    Отвоевали жизнь. Подробности спасения малыша с патологией диафрагмы в РНПЦ детской хирургии
    "Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.