Женский спорт и борьба за мечту. Пакистанскую драму "Мой Лиари" представили на "Лістападзе"





Зрителям представили спортивную драму режиссера Абу Алихи "Мой Лиари" - историю о женском равноправии и следовании за мечтой. Действие фильма разворачивается в самом сердце Карачи - густонаселенном районе Лиари, который называют "маленькой Бразилией" из-за большой любви его жителей к футболу.

В центре сюжета Бехназ, в прошлом успешная футболистка и тренер с инвалидностью. Спасаясь от мужа-абьюзера, она возвращается в родной город и пытается начать жизнь заново. Чтобы обрести новый смысл, Бехназ решает дать шанс местным девочкам и тайно набирает женскую команду по футболу. Кинокартина поднимает вопросы прав женщин в спорте и становится эмоциональным рассказом о силе духа, не оставляющая равнодушными белорусских зрителей и гостей фестиваля. В центре сюжета Бехназ, в прошлом успешная футболистка и тренер с инвалидностью. Спасаясь от мужа-абьюзера, она возвращается в родной город и пытается начать жизнь заново. Чтобы обрести новый смысл, Бехназ решает дать шанс местным девочкам и тайно набирает женскую команду по футболу. Кинокартина поднимает вопросы прав женщин в спорте и становится эмоциональным рассказом о силе духа, не оставляющая равнодушными белорусских зрителей и гостей фестиваля.





"Дни национального кинематографа очень важны для нас, - подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА временный поверенный в делах Пакистана в Беларуси Аффан Вахид. - Мы участвуем в "Лістападзе" постоянно, потому что это способ рассказать о нашей стране, общих ценностях, культуре, наследии и истории. Мы очень ценим возможность познакомить белорусских зрителей с пакистанским кино и будем продолжать участвовать в фестивале".





По словам дипломата, уникальность кинематографа Пакистана заключается в сочетании мозаики ярких элементов. "В наших фильмах мы заостряем внимание на насыщенных цветах, традиционной музыке и культурных обычаях. Это всегда очень интересно и ярко", - пояснил он.

Для Аффана Вахида нынешний Минский международный кинофестиваль "Лістапад" стал первым. Церемония открытия произвела на него большое впечатление - и своей организацией, и площадкой, на которой она проходила. Он пожелал "Лістападу" дальнейшего процветания и отметил, что фестиваль доказывает всему миру, на что способна Беларусь и какое внимание в стране уделяют всей культуре и кинематографу в частности. Для Аффана Вахида нынешний Минский международный кинофестиваль "Лістапад" стал первым. Церемония открытия произвела на него большое впечатление - и своей организацией, и площадкой, на которой она проходила. Он пожелал "Лістападу" дальнейшего процветания и отметил, что фестиваль доказывает всему миру, на что способна Беларусь и какое внимание в стране уделяют всей культуре и кинематографу в частности.





Дни национального кино позволяют ближе познакомиться с уникальной культурой разных государств, посмотреть на традиции народов и сравнить их, считает заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Анастасия Коротчикова.





"Пакистан стал традиционным участником Дней национального кино. Это всегда большой праздник, которого ждут гости. В этом году программа Дней национального кино объединена темой "Женский взгляд". Это неспроста: глава государства объявил нынешний год Годом белорусской женщины. Мы хотим показать: несмотря на то, что страны разделяют океаны и континенты, нас объединяет созидательная миссия женщины. Увидеть это можно и в кинокартинах разных государств", - сказала она.





Ярким и аутентичным дополнением к кинематографическому вечеру стала дегустация традиционных блюд пакистанской кухни.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре "Победа" прошел "День национального кино Пакистана: женский взгляд" программы XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.