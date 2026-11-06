Здесь можно найти семейные, духовные ценности. Эксперт из Кыргызстана о кинофестивале "Лiстапад"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель жюри "Национального конкурса" ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" Ассоль Молдокматова поделилась с журналистами своими впечатлениями от фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.
По ее мнению, сегодня Беларусь объединила весь мир, а на фестивале можно увидеть разнополярность, консолидацию выдающихся людей из разных стран и преемственность поколений.
"Мы видим, когда залы переполнены, когда зрители сидят от первого до третьего фильма на кинопросмотрах. Они размышляют на глубокие темы и задают вопросы, это бесценно. Меня поразил фильм "Оптина Белой Руси", который снимали в течение четырех лет. В нем мы заглянули в жизнь Свято-Амвросиевского женского монастыря", - добавила председатель жюри "Национального конкурса".
Она подчеркнула, что фестиваль вызывает интерес у молодежи, причем как со стороны авторов, так и со стороны зрителей. Свои работы представило множество молодых режиссеров, а юные волонтеры целую неделю помогали проводить мероприятия фестиваля на разных площадках.
Ассоль Молдокматову особенно поразили и восхитили такие белорусские фильмы, как "Надя, вперед" и "Возвращение". Первый рассказывает историю 22-летней паралимпийской лыжницы Надежды Мицевич, которая показывает колоссальную силу человеческого духа. Второй посвящен судьбе культурных ценностей, вывезенных в годы Великой Отечественной войны, и их возвращению.
Кроме того, важно, что на полях кинофестиваля создаются творческие союзы. Это мультикультурная платформа, благодаря которой мы сегодня создаем новые проекты и находим новые темы для глубоких размышлений.
"Я влюблена в Беларусь и в белорусский народ. Вы живете здесь, возможно, для вас это незаметно, но тут такая чистота, радушие, гостеприимство, великодушие, а белорусский кинематограф отличается глубиной", - подытожила Ассоль Молдокматова.-0-
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