"> Зал охал, смеялся и замирал. На фестивале "Лялькi над Нёманам" в Гродно выступил театр марионеток из Китая

"Это невероятное зрелище! Впервые на таком представлении, поражена мастерством актеров, талантом всех, кто создал этот чудесный спектакль. Теперь буду искать такие постановки в сети, не упускать возможности увидеть их вживую. Постараюсь узнать больше о китайском искусстве марионеток", - поделилась впечатлениями гродненка Юлия Кручинина. "Это невероятное зрелище! Впервые на таком представлении, поражена мастерством актеров, талантом всех, кто создал этот чудесный спектакль. Теперь буду искать такие постановки в сети, не упускать возможности увидеть их вживую. Постараюсь узнать больше о китайском искусстве марионеток", - поделилась впечатлениями гродненка Юлия Кручинина.

Праздник театрального искусства в Гродно продлится до 20 сентября.-0-





Фото Леонида Щеглова

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Гродно выступил театр марионеток из Китая - артисты из Поднебесной дали представление при полном аншлаге, передает корреспондент БЕЛТА.Куклы танцевали, играли на гитаре, сражались с мечом в руках и ловко вкладывали оружие в ножны, боролись со львом - в Гродно с аншлагом выступил Центральный театр марионеток Цюаньджоу из китайской провинции Фуцзянь. Труппа из Поднебесной преодолела тысячи километров, чтобы принять участие в V открытом фестивале "Лялькi над Нёманам", который собрал в Гродно 14 театров кукол из четырех стран - Беларуси, России, Китая и Узбекистана.Такой театр в городе на Немане выступает впервые, и желающие увидеть оригинальное китайское искусство марионеток раскупили билеты задолго до начала фестиваля. Публика ждала чего-то уникального, и сполна его получила. В постановке под названием "Живой театр кукол: древнее искусство в новом свете" удивительные марионетки под управлением десятков нитей действительно оживали в руках актеров. Порой их пластика выглядела так, что зритель поневоле сомневался, уже не подводят ли глаза. Когда вспоминающая молодость героиня преображалась в считанные секунды, меняя не только облик, но и наряды, когда милая обезьянка брала в лапки гитару, лихо закинув ногу на ногу, а послушник монахов спотыкался и падал на горном пути - зал охал, смеялся и замирал. Без единого слова от актеров, только с короткими историями от ведущего, которые звучали в полной темноте, зрители поняли все, что хотели донести гости из далекой восточной страны.Поучительные сценки сопровождались бесконечно красивыми китайскими песнями. Наряды марионеток поражали яркостью и сверкающим блеском. Молодые актеры виртуозно и почти незаметно для публики справлялись со сложной системой нитей.Когда артисты вышли на поклон со своими маленькими друзьями, зал взорвался аплодисментами и криками "Браво!".Сами же артисты из Поднебесной с большим интересом следят за выступлениями коллег из других стран, знакомятся с Гродно и отмечают высокий уровень гродненского фестиваля.Как рассказала директор Гродненского областного театра кукол Мария Шабашова, фестиваль "Лялькi над Нёманам" объединил более 150 профессионалов театрального искусства, свои спектакли для детей разных возрастов и взрослых представляют 14 театральных коллективов - уже известные гродненскому зрителю и те, кто приехал впервые.Организаторами фестиваля выступают управление культуры Гродненского облисполкома и Гродненский областной театр кукол.