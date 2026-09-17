"> Зал охал, смеялся и замирал. На фестивале "Лялькi над Нёманам" в Гродно выступил театр марионеток из Китая

Куклы танцевали, играли на гитаре, сражались с мечом в руках и ловко вкладывали оружие в ножны, боролись со львом - в Гродно с аншлагом выступил Центральный театр марионеток Цюаньджоу из китайской провинции Фуцзянь. Труппа из Поднебесной преодолела тысячи километров, чтобы принять участие в V открытом фестивале "Лялькi над Нёманам", который собрал в Гродно 14 театров кукол из четырех стран - Беларуси, России, Китая и Узбекистана.
Когда артисты вышли на поклон со своими маленькими друзьями, зал взорвался аплодисментами и криками "Браво!".
"Это невероятное зрелище! Впервые на таком представлении, поражена мастерством актеров, талантом всех, кто создал этот чудесный спектакль. Теперь буду искать такие постановки в сети, не упускать возможности увидеть их вживую. Постараюсь узнать больше о китайском искусстве марионеток", - поделилась впечатлениями гродненка Юлия Кручинина.
Сами же артисты из Поднебесной с большим интересом следят за выступлениями коллег из других стран, знакомятся с Гродно и отмечают высокий уровень гродненского фестиваля.
Как рассказала директор Гродненского областного театра кукол Мария Шабашова, фестиваль "Лялькi над Нёманам" объединил более 150 профессионалов театрального искусства, свои спектакли для детей разных возрастов и взрослых представляют 14 театральных коллективов - уже известные гродненскому зрителю и те, кто приехал впервые.
Организаторами фестиваля выступают управление культуры Гродненского облисполкома и Гродненский областной театр кукол.
Праздник театрального искусства в Гродно продлится до 20 сентября.-0-
Фото Леонида Щеглова