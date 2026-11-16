"За любовь к жизни": Юлия Быкова отметила 50-летие большим концертом в Минске





Среди гостей был и Прохор Шаляпин. С Юлией Быковой и Евгением Олейником его, как оказалось, связывает не только музыка, но и близкое отношение к жизни и творчеству. Артист признался, что они стали друзьями, потому что нашли друг в друге родственные по духу качества. "Мы стали друзьями, мне близки по духу Евгений и Юля, потому что они тоже очень добрые. Они воспевают доброту, любовь и светлое творчество. Немножко грусти есть, печальной любви, но в целом все очень светлое. Мы на этой почве и подружились, потому что мы близки по духу прежде всего", - рассказал Прохор Шаляпин.



У артиста есть и своя история знакомства с песнями белорусских авторов. Однажды он выступал на празднике "Дажынак" в Гродненской области и услышал, как одну из композиций исполняет девушка. Песня настолько ему понравилась, что он захотел включить ее в свой репертуар. Позже связался с авторами и попросил разрешения исполнять произведение.



Прохор Шаляпин также признался, что любит приезжать в Беларусь и с теплом вспоминает гастроли по небольшим городам и поселкам. Ему близка местная публика, которая всегда хорошо принимала его народные песни. "Я очень люблю приезжать в Беларусь, в Минск. Мне очень нравилось ездить по поселкам по всей стране, потому что здесь всегда вкусная еда, чисто везде, убрано, прекраснейшая публика, всегда воспринимали мои народные песни на ура", - отметил он.



Особенно тепло артист отозвался о самой имениннице. Представляя Юлию Быкову публике, он назвал ее "бриллиантом сегодняшнего вечера", умницей и светлым человеком, который несет с собой добро и тепло. Такие слова стали еще одним поздравлением в адрес певицы - искренним и очень личным.









А зрители отвечали ей улыбками, аплодисментами и голосами, подхватывающими знакомые строки. И когда концерт завершился, в памяти осталось не только яркое шоу с оркестром и светом. Осталось ощущение большого общего праздника - о любви, родных людях и песнях, которые хочется слушать снова.





Фото Андрея Синявского

В программе звучали композиции, давно полюбившиеся слушателям: "Затрымай мяне", "Родники", "Любимую не отдают", "Куточак Беларусі", "Встала и пошла" и многие другие песни, написанные Юлией Быковой и Евгением Олейником.Живой звук, большой оркестр, неожиданные аранжировки, лазерное шоу, звездные гости - концерт получился масштабным и праздничным. Но за всем этим чувствовалось нечто более личное. Каждая песня словно рассказывала свою историю, а знакомые мелодии становились поводом вспомнить о том, что дорого каждому: о любви, семье, верности, родном доме.Казалось, зрители пришли не только послушать музыку, но и сказать артистке свое спасибо - за песни, которые сопровождают их в разные моменты жизни, за знакомые слова, за настроение и эмоции, которые невозможно подделать.Решение провести концерт именно в день рождения Юлии Быковой было принято заранее. Как рассказал композитор Евгений Олейник, билеты начали продавать еще год назад - 16 ноября 2025 года. А за два дня до выступления все они были распроданы. "Люди хотят поздравить Юлю. Юле есть что сказать, она автор своих песен, в отличие от многих певиц, она знает и помнит историю создания каждого произведения", - отметил он.По его словам, в этом и заключается особенность творчества артистки: за каждой песней стоит не просто мелодия, а определенное чувство, событие или воспоминание. И, наверное, поэтому слушатели так легко находят в этих композициях что-то свое.Сама Юлия Быкова призналась, что этот концерт для нее действительно особенный. "Конечно, для меня этот концерт особенный, прямо в день своего рождения. Мне очень приятно разделить его с моими поклонниками, с поклонниками белорусской песни", - сказала артистка.В творчестве Юлии Быковой и Евгения Олейника нет стремления угнаться за мимолетной популярностью. Авторы верят в песни, которые могут найти дорогу к слушателю не сразу, но зато остаться с ним на долгие годы. Для них важно, чтобы музыка говорила о настоящем - любви, семье, верности и людях, которые всегда рядом. "Мы считаем, что хорошая песня, пусть она становится популярной 10 лет, но в итоге она пробьет свою дорогу. Лучше будет дольше, но лучше", - поделилась Юлия Быкова.Эта мысль особенно хорошо раскрывалась в юбилейный вечер. Многие композиции уже давно знакомы публике, но не теряют своей эмоциональной силы. Их слушают, подпевают, вспоминают вместе с ними что-то личное. Ведь хорошая песня не заканчивается последним аккордом - она еще долго звучит внутри человека.Когда артистка говорила о концерте, в ее словах все чаще звучало одно слово - благодарность. За семью, за поддержку, за встречи и людей, которые помогали идти к мечте. За возможность заниматься любимым делом и создавать песни, которые находят отклик у других."Это концерт благодарности. Благодарности всем, кто в меня поверил, поддержал. Моя семья, мамочка, Женечка, дети. Все люди, знаковые встречи, которые случились на моем жизненном пути, - я безумно благодарна, потому что только здесь, только в этой стране могли родиться эти песни, эти слова и эта музыка", - сказала певица.В этих словах - многое из того, что составляет мир Юлии Быковой. Семья, родная Беларусь, люди, с которыми свела судьба, и музыка, ставшая способом говорить о самом важном. Певица не скрывала, что хочет, чтобы ее песни напоминали слушателям о любви, верности и близких людях. А лучшим подарком для себя назвала хорошее настроение зрителей. И судя по тому, как публика встречала знакомые композиции, этот подарок ей удалось получить.Среди гостей была девушка, которая пришла поздравить Юлию Быкову и поддержать ее в важный день. "Юлия собрала большое количество людей сегодня в зале. Для нее это огромная честь - и просто прекрасно провести вечер, и послушать музыку", - рассказала Ирина.Говоря о творчестве юбиляра, гости прежде всего отмечали любовь к Беларуси, которая, по их мнению, чувствуется в песнях авторов. "Это просто любовь к родине, любовь к нашей Беларуси. Очень круто и классно, что есть такие артисты, которые в своих песнях показывают то, что очень значимо, - нужно ценить свою родину, ценить Беларусь", - подчеркнула Ирина Романова.Поклонница творчества Юлии Быковой и группы "АУРА" Татьяна уверена: даже искусственный интеллект не сможет заменить такую музыку, потому что за ней стоят человеческие переживания и чувства. "Он не передаст те наши людские ощущения, те чувства, то, что мы переживаем каждый день, то, что нас окружает. Поэтому такая музыка никогда не умрет, и такая музыка всегда будет в нашем сердце", - сказала гостья.Зрители тоже охотно делились впечатлениями. Для многих этот концерт стал возможностью не только услышать любимые песни в новом звучании, но и лично поздравить артистку. В такие вечера особенно заметно, как музыка объединяет совершенно разных людей: кто-то пришел с семьей, кто-то с друзьями, а кто-то давно следит за творчеством певицы и не хотел пропустить ее юбилей.В песнях Юлии Быковой слушатели ценят простоту и искренность, узнаваемые чувства и близкие каждому темы. Здесь нет необходимости искать сложные объяснения: любовь, дружба, родные люди, красота родной земли - все это понятно без лишних слов. И, пожалуй, именно поэтому композиции легко становятся частью семейных праздников, встреч и личных воспоминаний.Один из зрителей назвал песни артистки народными - легкими и веселыми. А патриотизм, который слышится в этих композициях, объяснил просто: "Любовь к Родине, жизни, своей природе, своим друзьям, своим родным. Это просто любовь к жизни".В этой фразе словно сошлись и название концерта, и настроение самой Юлии Быковой. Любовь к жизни - необязательно громкие слова и большие события. Иногда она проявляется в заботе о близких, в благодарности за поддержку, в возможности собраться вместе, услышать знакомую мелодию и почувствовать, что ты не один.Юбилейный вечер стал не только музыкальным подарком для поклонников, но и личным признанием певицы тем, кто был рядом на протяжении ее творческого пути. В свой 50-летний день рождения Юлия Быкова принимала поздравления, но сама щедро делилась тем, что считает главным, - музыкой, теплом и благодарностью.БЕЛТА.-0-