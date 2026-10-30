XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открылся в кинотеатре "Москва"

Кинофестиваль начался одновременно во всех городах-участниках. Его откроет белорусско-российский фильм "Батька Минай. Партизанская легенда" (совместное производство студий "Беларусьфильм" и "ВоенФильм"), который расскажет историю Героя Советского Союза, белорусского партизана Миная Шмырева. Режиссером картины выступил народный артист России Игорь Угольников, который участвовал в создании фильмов "В августе 41-го" и "Брестская крепость".

Всего представят восемь конкурсных программ (игровое, неигровое, анимационное кино, фильмы для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", "Кино молодых", короткометражные фильмы, конкурс национальных киношкол и национальный конкурс). Показы пройдут в кинотеатрах "Москва", "Беларусь", "Центральный", "Победа", "Пионер". Всего представят восемь конкурсных программ (игровое, неигровое, анимационное кино, фильмы для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", "Кино молодых", короткометражные фильмы, конкурс национальных киношкол и национальный конкурс). Показы пройдут в кинотеатрах "Москва", "Беларусь", "Центральный", "Победа", "Пионер".

В состав жюри вошли известные деятели и ведущие эксперты в области кино международного класса.

Зрителей и участников праздника кино также порадует внеконкурсная программа. В кинотеатре "Москва" состоится вечер памяти белорусского режиссера Виктора Турова. Здесь же пройдут Дни национального кино Беларуси, России, Индии, Казахстана, Китая. В кинотеатре "Победа" - Дни национального кино Пакистана. В Год белорусской женщины показы будут посвящены женскому взгляду на кинематограф. Зритель увидит фильмы, созданные режиссерами-женщинами или посвященные героиням с интересной судьбой. Зрителей и участников праздника кино также порадует внеконкурсная программа. В кинотеатре "Москва" состоится вечер памяти белорусского режиссера Виктора Турова. Здесь же пройдут Дни национального кино Беларуси, России, Индии, Казахстана, Китая. В кинотеатре "Победа" - Дни национального кино Пакистана. В Год белорусской женщины показы будут посвящены женскому взгляду на кинематограф. Зритель увидит фильмы, созданные режиссерами-женщинами или посвященные героиням с интересной судьбой.

На базе Академии искусств, киностудии "Беларусьфильм" и БГУКИ пройдут творческие встречи, мастер-классы с гостями и участниками кинофестиваля: известными продюсерами, режиссерами и актерами из Беларуси, России, Италии, Грузии, Узбекистана. Белорусская молодежь сможет перенять передовой опыт лучших кинематографистов. На базе Академии искусств, киностудии "Беларусьфильм" и БГУКИ пройдут творческие встречи, мастер-классы с гостями и участниками кинофестиваля: известными продюсерами, режиссерами и актерами из Беларуси, России, Италии, Грузии, Узбекистана. Белорусская молодежь сможет перенять передовой опыт лучших кинематографистов.

В программе также круглый стол по вопросам сотрудничества Беларуси и России в области производства и проката фильмов, организованный под эгидой и патронатом Постоянного комитета Союзного государства в Национальной библиотеке Беларуси, и круглый стол руководителей и представителей учреждений образования стран СНГ по вопросам развития кинообразования на территории Содружества. В программе также круглый стол по вопросам сотрудничества Беларуси и России в области производства и проката фильмов, организованный под эгидой и патронатом Постоянного комитета Союзного государства в Национальной библиотеке Беларуси, и круглый стол руководителей и представителей учреждений образования стран СНГ по вопросам развития кинообразования на территории Содружества.

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре "Москва" стартовал XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены работы участников из России, Китая, Индии, Ирана и Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Эквадора, Венесуэлы, Колумбии, Кубы, США, Танзании, Мексики, Аргентины, Мьянмы.-0-