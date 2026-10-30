XXХII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открывается сегодня

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXХII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет с 30 октября по 6 ноября под слоганом "Смотри. Живи. Цени".



Первый фестиваль "Лiстапад" состоялся в 1994 году. Кинофорум был призван объединять лучшие картины (игровые и документальные), созданные на постсоветском пространстве. Дебютировал он под названием "Фестиваль постсоветского кино "Лiстапад". В первых форумах принимали участие фильмы из России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Со временем кинофестиваль расширился, завоевал авторитет и официально приобрел статус международного.



Особую значимость в становлении и масштабировании кинофорума сыграла поддержка Президента Беларуси Александра Лукашенко, под патронатом которого фестиваль обрел государственную значимость. Главным символом этого высокого статуса стали два постоянных специальных приза Президента Республики Беларусь: "За гуманизм и духовность в кино" и "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве". Этими призами каждый год награждаются выдающиеся фильмы, режиссеры, актеры и деятели культуры за вклад в развитие киноискусства и укрепление духовных и нравственных ценностей.



Для участия в конкурсных программах XXХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран. В итоге отобрано более 130 фильмов из 55 стран. На кинофестивале представят работы участников из России, Китая, Казахстана, Пакистана, Индии, Вьетнама, Мексики, Камбоджи, Марокко, Эквадора, Венесуэлы, Колумбии, Кубы и других стран. Впервые на фестиваль приедут представители из Мьянмы.



Показы кинолент пройдут на ключевых площадках Минска: в кинотеатрах "Москва", "Победа", "Центральный", "Беларусь" и "Пионер". По традиции показы картин состоятся в регионах.



Запланировано восемь конкурсных программ: игрового, неигрового и анимационного кино, фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", "Кино молодых", короткометражных лент, а также Национальный конкурс и конкурс национальных киношкол.



В программу включены Дни кинематографии Беларуси, Казахстана, Пакистана, России, Индии и Китая. В Год белорусской женщины они будут посвящены женскому взгляду на киноискусство.



На фестивале состоится большая премьера. Зрители увидят анимационный фильм "Три сестры", номинированный на премию "Оскар" 2026 года в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм", российского художника-аниматора, заслуженного деятеля искусств РФ Константина Бронзита.



Церемония открытия пройдет 30 октября в кинотеатре "Москва". Его пространство трансформируется в необычную площадку, где будут работать зоны для фотографирования и интервью, знакомства и общения с участниками.



Фильмом-открытием станет белорусско-российская кинолента "Батька Минай. Партизанская легенда" российского режиссера Игоря Угольникова. Картина участвует в конкурсном показе.



Церемония закрытия - тоже в кинотеатре "Москва". Она состоится 6 ноября под девизом "С любовью из Беларуси".



Организаторы "Лiстапада" обещают насыщенную программу. Помимо конкурсных и внеконкурсных показов будут организованы экскурсии на киностудию "Беларусьфильм", пройдут круглые столы, мастер-классы и творческие встречи в БГАИ, БГУКИ, "Доме Москвы" и "Беларусьфильме".



В Национальной библиотеке 31 октября пройдет круглый стол по вопросам сотрудничества Беларуси и России в области производства и проката фильмов под эгидой и патронатом Постоянного комитета Союзного государства. 2 ноября в Исполкоме СНГ состоится круглый стол руководителей и представителей учреждений образования стран СНГ о развитии кинообразования.



В кинотеатре "Москва" 31 октября запланирован вечер памяти белорусского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств и народного артиста Беларуси Виктора Турова. А 2 ноября - вечер памяти российского кинорежиссера Тиграна Кеосаяна с показом его последней работы "Семь дней Петра Семеныча". -0-