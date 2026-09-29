"Взгляд сквозь века". В Новогрудке создадут визуальную реконструкцию замка в историческом облике 

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Как выглядел семибашенный Новогрудский замок в его историческом облике, вскоре смогут увидеть туристы на знаменитой горе - в райцентре идет работа над проектом "Взгляд сквозь века". Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в Новогрудском районном Совете депутатов.



Новогрудчина - уникальный по своей истории и ландшафту регион Беларуси. Местом притяжения гостей и горожан остается Замковая гора, где сохранились остатки древней постройки. Первые каменные и деревянные укрепления и главную башню-донжон Щитовку здесь возвели еще в XIII веке и на протяжении столетий продолжали строительство. Возведение мощных каменных стен и дополнительных брам-ворот завершили в XVI веке, превратив замок в одну из сильнейших крепостей региона.



Однако время не пощадило большинство этих могучих строений: до наших дней сохранились лишь живописные руины и остатки двух башен - Щитовки и Костельной. Здесь проведены необходимые работы по консервации, есть дальнейшие планы. А новый проект позволит уже в ближайшее время увидеть старинный замок, каким он был - во всем своем величии и красоте.



"Согласно концепции, на Замковой горе появится стеклянная панель с изображением утраченных башен. На этом арт-объекте будет буквально "дорисован" исторический облик замка на фоне его реальных руин. Сохранившиеся башни и остатки крепостных сцен будут просматриваться сквозь стекло, а утраченная часть замка - изображена на стекле. На кургане Мицкевича, в самой высокой точке города, установят стационарный биноскоп для детального рассмотрения панорамных видов, а на склоне Малого замка, там, где открывается вид на город и ветроэнергетические установки, разместят качели, создав привлекательную, комфортную, информативную локацию для гостей и горожан. Таким образом современные технологии позволят заглянуть в прошлое Новогрудка", - рассказала о проекте председатель районного Совета депутатов Светлана Королько.



Оригинальная идея осуществляется в рамках гражданской инициативы "Взгляд сквозь века": она победила в областном конкурсе, который под эгидой Гродненского областного Совета депутатов проводит ассоциация местных Советов депутатов региона. Партнерами проекта выступают Новогрудский райисполком и ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры".



В районе убеждены, что инициатива будет способствовать повышению туристической привлекательности, имеет большой образовательный потенциал. Такой формат позволит наглядно изучать архитектуру замка, напоминать жителям и гостям об исторической значимости памятника. При этом актуальным остается многоуровневый подход, сочетающий консервацию наследия, создание комфортной инфраструктуры и внедрение современных технологий.

При том, что созданная инфраструктура будет служить десятилетиями, обеспечивая постоянный доступ к культурному наследию, цифровые решения, такие как дополненная реальность, мобильные гиды, можно будет обновлять, сохраняя актуальность контента.



"Новые объекты планируется включить в туристические маршруты, что повысит интерес к городу. Они станут местом посещения для школьников и молодежи, будут для них наглядным "учебником" по истории малой родины, служа делу воспитания уважения к наследию, гордости за нашу страну, где бережно относятся к достоянию предков, - отметила Светлана Королько. - Особенно значимо, что эта идея пошла от людей и реализуется как гражданская инициатива. Специалисты убеждены, что вместе с ростом туристического потока проект принесет и ощутимый экономический результат".



Стеклянное полотно с видом на Новогрудский замок будет установлено уже в этом году. Сейчас проект находится на этапе проведения государственных закупок. Как только будут заключены договоры с поставщиками, начнутся монтажные работы. -0-