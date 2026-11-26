Выставка основана на подлинных материалах из собрания музея. Посетители могут увидеть около 80 предметов из различных коллекций: документальной, фотодокументальной, технических средств и приспособлений, одежды, этнографии и других. Экспонаты имеют художественную, мемориальную и историческую ценность. Внимание приковано к судьбе уроженца деревни Федюки Ляховичского района кинорежиссера Михаила Пташука.

"Мы ездили на "Беларусьфильм" и к его вдове. Нам передали 45 предметов, в том числе можно увидеть его любимый костюм последних лет. У нас есть личные документы Михаила Пташука, ценные вещи, фотографии. Сделали комплекс о фильмах "Знак беды", "Возьму твою боль", "В августе 44-го…", - рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Нина Кириллова.

Тема Великой Отечественной войны имела большое значение в творчестве выдающегося белорусского режиссера. Он родился в 1943 году: войну не помнил, но она осталась в его подсознании. "Наш земляк оставил после себя плеяду фильмов, которые не оставляют зрителей равнодушными. Он показывал войну абсолютно правдиво. Не будучи военным и не находясь на поле битвы, все тонко прочувствовал, донес до современников и, несомненно, будущих поколений", - отметила собеседница.