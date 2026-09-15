Выставку о Брестской крепости и судьбах ее защитников представили в словенском Мариборе

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставку об истории Брестской крепости "Несломленные судьбой" представили в словенском Мариборе. Ее увидели посетители Международного исследовательского центра Второй Мировой войны, который расположен на месте бывшего нацистского лагеря военнопленных "Шталаг XVIII D". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".



Научные сотрудники мемориального комплекса до сих пор занимаются исследованием судеб защитников Брестской крепости, участников боев в Бресте, узников фашистских лагерей. "Когда поступило предложение о создании выставки, мы начали искать материалы. Нашли несколько человек, которые были в лагере в Мариборе. Решили расширить границы выставки и несколько планшетов подготовили об истории Брестской крепости через разные исторические события. Дальше шел акцент на тех людях, которые попали в плен", - рассказали специалисты.



В основу выставки легли материалы из фондов "Брестской крепости-герой". На 39 планшетах были размещены копии документов и фотографий, которые рассказывали об истории легендарной цитадели над Бугом, ее обороне в июне-июле 1941 года, о судьбах защитников крепости, попавших в фашистский плен. Узниками лагеря в Мариборе Андрею Чубарову и Владимиру Сащихину удалось бежать и присоединиться к участникам движения сопротивления на территории Югославии. Из Марибора совершил побег и Илья Беспалов, ставший участником партизанского движения на территории современной Словении и погибший в 1944 году.



"На выставке мы показали сопротивление в плену. Брали материалы, которые через судьбы защитников Брестской крепости рассказывали, как люди боролись, совершали побеги, участвовали в движении сопротивления, участвовали в восстании в концлагере Бухенвальд", - добавили в мемориальном комплексе. Выставка вызвала интерес у посетителей. Они задавали вопросы о судьбах защитников и их семей, об истории Брестской крепости.



"Это первый выставочный проект мемориального комплекса в Словении, и это большой шаг в укреплении культурных связей между нашими странами. Такие проекты важны для защиты исторической правды о Великой Отечественной войне", - подчеркнули в МК "Брестская крепость-герой".-0-