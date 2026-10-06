Выставка о зубре открылась в Брестском областном краеведческом музее 

"Получилась летопись зубра. Постепенно рассказывается об истории этого вида, о том, как он исчез и как его восстанавливали. На выставке можно увидеть несколько окаменелостей: череп степного бизона, рога предка современного зубра. Есть и другие редкие экспонаты - оригинал книги Г.П. Карцова "Беловежская пуща", ошейник радиослежения за зубром. На самом деле очень разноплановая выставка, насыщенная", - рассказали в Брестском областном краеведческом музее. Всего в открывшейся экспозиции около 100 экспонатов.

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее с 6 октября по 15 ноября можно побывать на выставке "Песнь о зубре". Она посвящена 80-летию возвращения этого прекрасного зверя в белорусскую часть Беловежской пущи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.Посетители могут узнать о происхождении исполина, интересные факты о его жизни, историю восстановления вида. В экспозиции представлены предметы из собрания музея. В частности, на обозрение выставлены архивные фотографии и документы, предметы декоративно-прикладного искусства. Мастера изобразили фигуры зубра в деревянной скульптуре, керамике, стекле, соломке, искусной вышивке.Зубры являются символом Беларуси, без них невозможно представить заповедные леса Беловежской пущи. Ее популяцию этих величественных животных истребили к 1919 году. Благодаря усилиям ученых зубр был возвращен в природу. В 1946 году в белорусскую часть пущи завезли пять животных для восстановления вида. Сейчас стада зубров живут на всей территории национального парка. "Знаменательная дата. Это один из древнейших видов. И человек его, можно сказать, практически уничтожил, но и затем восстановил популяцию. Большая работа ученых была проведена", - подытожили в музее.-0-