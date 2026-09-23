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Выставка-конкурс детских художественных проектов "КраЯвід" открылась в Минске 

Опубликовано:

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Культура
23 сентября 2026, 18:38

Выставка-конкурс детских художественных проектов "КраЯвід" открылась в Минске 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи открылась Республиканская выставка-конкурс детских художественных проектов "КраЯвід", передает корреспондент БЕЛТА. 

Работы представили коллективы изобразительного искусства учреждений допбразования детей и молодежи, имеющих звание "Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь" и наименования "народный" или "образцовый".

Методист центра Светлана Скварнюк рассказала, что конкурс стал уже традиционным осенним проектом - выставка открывает учебный год. Тема выставки-конкурса - "Код природы. Расшифровывая Беларусь". Среди номинаций: "Беларусь заповедная: живой код природы", "Код воды: синие артерии жизни", "Код земли: энергия полей и рук", "Код открытий: путешествие по ДНК страны", "Код будущего: нейросеть природы", "Материнский код: женская душа Беларуси". 

"Приняло участие около 400 детей, 47 студий. Представили как индивидуальные, так и коллективные проекты. А жюри - художники и преподаватели вузов. Они отобрали 22 проекта, некоторые из которых впоследствии будут награждены дипломами Министерства образования. Будем печатать буклеты с лучшими работами", - поделилась она. 

По словам Светланы Скварнюк, критерии оценки традиционные. "Это раскрытие темы, особенно оценивалась авторская идея. Также творческие, креативные решения, художественные образы, выбор композиции и цвета. Самой популярной и многочисленной номинацией оказалась "Беларусь заповедная: живой код природы". Для создания своих произведений дети изучали Красную книгу, заповедники, национальные парки, реки и озера. Получили и много проектов с животными. В выставочном зале насчитали более 50 (изображений. - Прим. БЕЛТА) зубров", - отметила методист. 

Поддержали и тему белорусской женщины. Одной из самых запоминающихся работ стала серия картин "Пяшчота". Она выполнена мелками, что придает легкости, а женский лик изображен на фоне васильков, белорусских лесов и полей. Руководитель образцовой студии изобразительного искусства "Волшебный мир" центра допобразования "Маяк" Екатерина Русакович рассказала о талантливом авторе. 

"Мы участвуем в проекте уже не первый год, чаще всего подаем коллективные работы. В этом году моя ученица Дарья Завьялова делала его сама. Мы пробовали несколько тем, но когда прочитали варианты, которые можно выбрать, поняли, что было бы очень здорово поддержать идею Года белорусской женщины через работу. Сама Дарья уезжала на время, но вернулась в центр под конец учебного года. Сказала, что очень соскучилась по студии и спросила, можно ли что-то сотворить. Я предложила поучаствовать в конкурсе, она быстро взялась. Даже после окончания занятий встречались лично. Хотели показать, что белорусская женщина неразрывно связана с природой, это ее энергия и сила, решили не изображать ее в интерьере. В наших работах женщина и хранительница очага, и мать, которая дает начало новой жизни", - рассказала педагог. 

Директор центра Елена Онуфрович поприветствовала гостей на открытии выставки. "Находясь в помещении, мы можем совершить уникальное путешествие по всем уголкам Беларуси, увидеть красоту природы, замечательных зверей, оказаться в другом времени года. Это возможно благодаря талантливым ребятам и мудрым педагогам, которые учат познавать родной край и раскрывают душу белорусов", - подчеркнула руководитель. 

Выставку можно будет увидеть по 23 октября.-0- 
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