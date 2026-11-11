Выставка к 90-летию со дня рождения Евгения Игнатьева открылась в Музее истории белорусского кино

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие экспозиции "Эстетика кадра: Евгений Игнатьев и его мир" состоялось в Музее истории белорусского кино - филиале Национального исторического музея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.





Евгений Алексеевич Игнатьев - заслуженный деятель искусств БССР, лауреат Государственной премии СССР, выдающийся белорусский художник кино, чья работа оставила глубокий след в истории отечественного кинематографа. Он родился и вырос в деревне Лисино Владимирской области. С юных лет проявлял интерес к искусству и визуальному творчеству. После окончания Горьковского художественного училища, а затем и художественного факультета Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), Игнатьев начал свою карьеру на киностудии "Беларусьфильм", где быстро зарекомендовал себя как талантливый и оригинальный художник-постановщик.

Как рассказала заведующая филиалом Вероника Себрукович, Национальная киностудия "Беларусьфильм" предоставила для экспозиции костюмы, которые были созданы под руководством Игнатьева для известных кинофильмов, например, для кинофильма "Люди на болоте". Киностудия также предоставила для просмотра уникальные кадры документального фильма о Евгении Игнатьеве "Дерево за окном". "Это выдающийся художник, который всю свою жизнь отдал развитию белорусского кино, - отметил заместитель генерального директора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александр Гостев. - Более 30 фильмов было выпущено с его участием. Они легли в основу золотой коллекции "Беларусьфильма". Мы гордимся, что такой человек работал на нашей киностудии". Как рассказала заведующая филиалом Вероника Себрукович, Национальная киностудия "Беларусьфильм" предоставила для экспозиции костюмы, которые были созданы под руководством Игнатьева для известных кинофильмов, например, для кинофильма "Люди на болоте". Киностудия также предоставила для просмотра уникальные кадры документального фильма о Евгении Игнатьеве "Дерево за окном". "Это выдающийся художник, который всю свою жизнь отдал развитию белорусского кино, - отметил заместитель генерального директора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александр Гостев. - Более 30 фильмов было выпущено с его участием. Они легли в основу золотой коллекции "Беларусьфильма". Мы гордимся, что такой человек работал на нашей киностудии".





Евгений Игнатьев был занят в таких картинах, как "Третья ракета", "Через кладбище", которые входят в список ЮНЕСКО "100 лучших фильмов о войне", а также в картинах "Сколько лет, сколько зим!", "Черное солнце", "Смятение", "Могила льва", "Люди на болоте". Художественный стиль Евгения Игнатьева отличается редкой убедительностью, особым трепетом и одухотворенным восприятием мира.

На мероприятии присутствовали не только гости, но и близкие, и друзья мастера. Дочь художника Наталья Поплавская рассказала, что он очень любил свою работу и относился к ней крайне скурпулезно. "Однажды он даже потребовал, чтобы для кадров в фильме убрали антенны с домов, так как они нарушали образ времени, в котором происходило действие в фильме", - поделилась она. На мероприятии присутствовали не только гости, но и близкие, и друзья мастера. Дочь художника Наталья Поплавская рассказала, что он очень любил свою работу и относился к ней крайне скурпулезно. "Однажды он даже потребовал, чтобы для кадров в фильме убрали антенны с домов, так как они нарушали образ времени, в котором происходило действие в фильме", - поделилась она.





Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, родственница Евгения Игнатьева, подчеркнула, что людей, которые бы обладали такими человеческими качествами и огромным талантом, какой был у него, действительно немного. "Я испытала огромную радость от того, что такой человек стал моим родственником. Он всегда давал очень мудрые советы, обладал тонким чувством юмора", - добавила Ядвига Поплавская.

На выставке "Эстетика кадра: Евгений Игнатьев и его мир" представлены документы, награды, эскизы к фильмам и картины, которые помогут посетителям лучше понять широту творчества художника и его весомый вклад в развитие киноискусства. На выставке "Эстетика кадра: Евгений Игнатьев и его мир" представлены документы, награды, эскизы к фильмам и картины, которые помогут посетителям лучше понять широту творчества художника и его весомый вклад в развитие киноискусства.





Выставка будет работать по 20 декабря.-0-