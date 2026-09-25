Выставка к 120-летию актрисы Ирины Жданович открылась в Купаловском театре





Генеральный директор театра Александр Шестаков подчеркнул, что артисты отдают сцене очень многое, стараясь совмещать работу и семью. "Раскрыть тех женщин, которые служили сцене нашего театра, показать их с разных сторон - это огромный труд всей команды Купаловского театра и музея. Важно донести эту часть истории не только до зрителей, но и для жителей и гостей столицы. Это большой и выверенный труд людей, которые чтят историю нашей страны. Сегодня я искренне благодарен всем за проделанную работу", - добавил он.





Выставка "Ірына Ждановіч. Жанчына і сцэна" была организована совместно с Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства. Экспозиция поделена на три части, каждая из которых раскрывает разные стороны жизни актрисы: карьера, семейная жизнь и период преподавания в Белорусском государственном театрально-художественном институте (ныне Белорусская государственная академия искусств).

Директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства Елена Макаренко рассказала, что в фонде музея хранится семейный архив Ждановичей, который содержит около 300 документов. "Мы постарались показать эту замечательную и талантливую женщину с разных сторон, - рассказала куратор выставки Татьяна Анпилогова, ведущий архивист отдела информации, публикации и использования документов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства. - Особую уникальность представляют воспоминания о первых годах работы в театре. Читая их, например, мы узнаем, что артистам в качестве зарплаты выдавали картошку и селедку, а вместо премии - муку. Но они продолжали работать". Директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства Елена Макаренко рассказала, что в фонде музея хранится семейный архив Ждановичей, который содержит около 300 документов. "Мы постарались показать эту замечательную и талантливую женщину с разных сторон, - рассказала куратор выставки Татьяна Анпилогова, ведущий архивист отдела информации, публикации и использования документов Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства. - Особую уникальность представляют воспоминания о первых годах работы в театре. Читая их, например, мы узнаем, что артистам в качестве зарплаты выдавали картошку и селедку, а вместо премии - муку. Но они продолжали работать".

По словам куратора выставки, театральную работу Ирина Жданович начала в 11 лет. Ее первая роль - роль мальчика в спектакле "Раскіданае гняздо". Премьеру в Первом белорусском товариществе драмы и комедии ставил ее отец Флориан Жданович. Чуть позже, в 14 лет, на сцене Купаловского театра ее игру в роли младшего сына Данилки в спектакле "Раскіданае гняздо" оценил сам автор пьесы Янка Купала. Всего Ирина Жданович подарила сцене Купаловского театра 42 года.-0- По словам куратора выставки, театральную работу Ирина Жданович начала в 11 лет. Ее первая роль - роль мальчика в спектакле "Раскіданае гняздо". Премьеру в Первом белорусском товариществе драмы и комедии ставил ее отец Флориан Жданович. Чуть позже, в 14 лет, на сцене Купаловского театра ее игру в роли младшего сына Данилки в спектакле "Раскіданае гняздо" оценил сам автор пьесы Янка Купала. Всего Ирина Жданович подарила сцене Купаловского театра 42 года.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка к 120-летию со дня рождения народной артистки БССР Ирины Жданович открылась в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.