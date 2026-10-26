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07:46 Выставка архивных фотографий легендарных актрис советского кино открылась в Минске Культура
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Выставка архивных фотографий легендарных актрис советского кино открылась в Минске

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
26 октября 2026, 07:46

Выставка архивных фотографий легендарных актрис советского кино открылась в Минске

Фото Белорусского государственного университета культуры и искусств
Фото Белорусского государственного университета культуры и искусств
Фото Белорусского государственного университета культуры и искусств
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставку "Знаменитые актрисы белорусского советского кинематографа", приуроченную к Году белорусской женщины и Минскому международному кинофестивалю "Лістапад", представили в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы. 

Белорусское кино - уникальная часть белорусского культурного наследия и важный элемент исторической памяти народа. Документы, представленные на выставке, продемонстрируют зрителю уникальное "закадровое" пространство белорусского кинематографа. 

В экспозицию вошли кадры со съемок известных всем белорусских кинолент, среди которых "Часы остановились в полночь", "Я родом из детства", "Люди на болоте", "Белые росы", "Дыхание грозы". Отобранные архивные снимки являются отражением работы известных белорусских актрис, среди которых народные артистки СССР Стефания Станюта, Галина Макарова, Александра Климова, народная артистка БССР Марина Захаревич, заслуженная артистка Беларуси Светлана Суховей, народная артистка Беларуси Тамара Миронова. С белорусскими кинематографистами активно сотрудничали известные всему Советскому Союзу, а также за рубежом российские актрисы - народная артистка СССР Лидия Смирнова, народная артистка РСФСР Нина Ургант, народная артистка России Маргарита Терехова, лауреат Государственной премии СССР Елена Борзова. В экспозиции представлены кадры из фильмов, начиная с 30-х годов довоенного периода до знаковых фильмов современности.

В фондах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов хранится богатейшая коллекция ретроспективной аудиовизуальной информации и одно из крупнейших собраний уникальных кинофотофонодокументов. Яркий пример редких и уникальных фотодокументов являет собой коллекция Национальной киностудии "Беларусьфильм". Снимки, сделанные во время съемок и проб, с актерами и членами съемочных групп, наглядно иллюстрируют процесс производства фильмов, в котором особое место занимает женщина. В белорусском кинематографе она воплощает образы труженицы, хранительницы очага, героини военных лет, счастливой и сопереживающей матери. 

"Выставка подготовлена Белорусским союзом кинематографистов совместно с Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов и галереей "Университет культуры". Мы очень благодарны за такое сотрудничество в деле продвижения и популяризации белорусского кино", - подчеркнули организаторы. 
С экспозицией можно познакомиться до 6 ноября. -0-
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