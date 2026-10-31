"Все начинается с женщины". День национального кино Беларуси проходит на фестивале "Лістапад"





Мероприятие посвящено памяти выдающегося кинорежиссера Маргариты Касымовой и приурочено к показу ее известной картины "Бальное платье". Состоялась встреча зрителей с актерами, сыгравшими в фильме.





Своими воспоминаниями о работе с режиссером поделился заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Национальной кинопремии, почетный председатель Союза кинематографистов Беларуси, профессор Белорусской государственной академии искусств Виктор Васильев. "Маргарита Касымова была удивительным, высококультурным человеком, обладавшим невероятным режиссерским и человеческим достоинством. Приехав в Беларусь из другой республики, она обрела здесь дом и отблагодарила нашу страну своим творчеством, создав множество прекрасных картин", - сказал Виктор Васильев.





Он отметил, сам фильм "Бальное платье", снятый практически три десятилетия назад, - это очень доброе, светлое кино для детей и молодежи: "Оно показывает настоящую детскую дружбу, переплетение человеческих судеб и главное - любовь к своей стране".





Виктор Васильев также рассказал об уникальном стиле работы Маргариты Касымовой на площадке: "После окончания Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова она стала первой женщиной, которая с камерой отправилась снимать кино в горы. Она ничего не боялась. На съемках "Бального платья" Маргарита не делала резких замечаний актерам или операторам, а интеллигентно сидела в стороне и записывала в блокнот все детали, которые нужно скорректировать на этапе монтажа. При этом она всегда твердо отстаивала качество съемочного процесса".

Говоря о специфике работы с женщинами-режиссерами, Виктор Васильев подчеркнул их высокую требовательность и профессионализм. "В кадре актер не имеет права играть хуже или давать слабину. Женщины-режиссеры зачастую гораздо более требовательны к качеству и деталям. Но работать с ней было огромным удовольствием, она была прекрасным психологом и педагогом", - поделился актер. Говоря о специфике работы с женщинами-режиссерами, Виктор Васильев подчеркнул их высокую требовательность и профессионализм. "В кадре актер не имеет права играть хуже или давать слабину. Женщины-режиссеры зачастую гораздо более требовательны к качеству и деталям. Но работать с ней было огромным удовольствием, она была прекрасным психологом и педагогом", - поделился актер.





Он обозначил символичность того, что в программе национального кино акцент сделан именно на женском взгляде в кинематографе. "Все в нашей жизни начинается с женщины. Женщина в Беларуси - это больше чем просто слово: это заступница, защитница, хранительница очага, любимый педагог и мать. А фильм "Бальное платье" несет невероятно позитивную энергетику, показывая подрастающему поколению то, чем мы жили, что создавали и ради кого", - заключил Виктор Васильев.





XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "День национального кино Беларуси: женский взгляд" проходит в кинотеатре "Москва" в рамках XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.