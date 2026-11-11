Во время Республиканского фестиваля национальной драматургии впервые пройдет лаборатория для молодых драматургов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория для молодых белорусских драматургов впервые пройдет в ходе X Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. Об этом журналистам рассказала консультант управления профессионального искусства Министерства культуры Елена Богданович, передает корреспондент БЕЛТА.



"Традиционно проводилась режиссерская лаборатория для молодых режиссеров, чаще всего студентов БГАИ или БГУКИ. В этом году в связи с юбилеем фестиваля формат лабораторий немного изменится и их будет две. Впервые пройдет лаборатория "Хто смеяцца" для молодых белорусских драматургов, во время которых участники создадут эскизы пьес (комедий и трагедий), продолжая драматургические традиции Кондрата Крапивы. Режиссерская лаборатория будет называться "Кропкі часу". Для зрителей и участников традиционно будут запланированы и образовательные мероприятия. Это публичные лекции, посвященные не только белорусской драматургии, но, собственно, и персоне Кондрата Крапивы", - отметила Елена Богданович.



"За период лаборатории в ней примут участие работающие молодые режиссеры, чьи постановки уже идут в репертуаре государственных минских и региональных театров, - добавила она. - Многие имена вам очень хорошо знакомы. Некоторые не так хорошо знакомы, но я надеюсь, что после фестиваля этого года молодые люди о себе заявят. Драматургов вы тоже знаете. Их произведения уже звучали со сцен профессиональных республиканских и областных театров".



По мнению доцента кафедры мастерства актера и режиссуры Белорусской государственной академии искусств Виталия Котовицкого, фестиваль национальной драматургии дает возможность директорам театров и главным режиссерам увидеть новые имена. "Мы все знаем, что никто не хочет ошибаться. Афиша в общем состоит из классических произведений, а классическое произведение - это безошибочное попадание в цель. Если ты берешь какого-то нового драматурга, молодого, то не знаешь, как его воспримут. Но на национальном фестивале шанс молодым драматургам и режиссерам дается благодаря лабораториям", - пояснил он.



"Раньше создавали отрывки, сцены из пьес. В этой лаборатории будет полный эскиз спектакля. Пяти режиссерам предложат семь пьес. Они должны будут выбрать ту, которая им по душе, и за время фестиваля сделать по ней эскиз. Все это произойдет на малой сцене театра. Раньше на ней шли какие-то спектакли, но в этом году она полностью отдана под лабораторию", - добавил Виталий Котовицкий.



Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича активно сотрудничает с молодыми режиссерами и поддерживает юные таланты, заметила директор театра Оксана Саттарова. Так, в прошлом году режиссерского факультета БГАИ Анна Матюшкова поставила спектакль "Ядвига", который в дальнейшем получил положительные оценки.



"Мы горды, что наш спектакль произвел впечатление даже на критиков ГИТИСа. Наверное, ради этого и стоит давать возможность молодым проявить себя. Новая лаборатория тоже даст директорам и худрукам театров посмотреть разные постановки, выбрать то, что легло им на душу, и взять в работу, чтобы постановить на своих площадках полноценные произведения", - добавила она.



Виталий Котовицкий призвал театры активнее работать с молодыми режиссерами и драматургами. "Созрели ли условия, и увидели ли вы специалиста. Надо видеть, надо интересоваться, надо приглашать на практику. Если вам не понравился режиссер, то он вернется в свои родные пенаты, понравился - продолжайте сотрудничество. Поэтому я благодарен театру имени Дунина-Марцинкевича за то, что они очень плотно сотрудничают с Академией искусств. Как сказал глава государства, нужно практико-ориентированное обучение. Со второго курса человек должен быть на практике. И театр полностью выполняет эту задачу", - подытожил доцент БГАИ.-0-