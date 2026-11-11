Во время Республиканского фестиваля национальной драматургии впервые пройдет лаборатория для молодых драматургов

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 11 ноября 2026
Минск-Уручье +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:54 Футболисты БАТЭ пробились в 1/4 финала Кубка Беларуси Спорт
17:54 По принципу "одного окна". Проект в сфере цифровизации медтуризма реализуют в Беларуси Общество
17:52 ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси с 12 по 22 ноября Общество
17:43 Захарова назвала одним из особо значимых готовящееся соглашение о единой аграрной политике Беларуси и РФ В мире
17:40 Белорусские ученые разрабатывают усовершенствованную технологию производства картофеля фри Общество
17:38 Во время Республиканского фестиваля национальной драматургии впервые пройдет лаборатория для молодых драматургов Культура
17:36 Лукашенко об одной из важнейших задач ОДКБ: чтобы каждый мог опереться на плечо партнера или друга Президент
17:29 Лидеры стран ОДКБ приняли итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности на саммите в Москве Политика
17:29 Искусство быть собой. Художественную выставку о белорусской женщине представили в НББ Культура
17:25 Государства-участники ОДКБ договорились о развитии сотрудничества в сфере военной безопасности Политика
17:24 Белорусский опыт статистики окружающей среды представлен в ЕЭК ООН в Женеве Общество
17:23 Рейтинг Санду и ее партии в Молдове опустился до исторического минимума В мире
17:22 В ОДКБ решено разработать соглашение о сотрудничестве в области биологической безопасности Политика
17:19 Путин отметил большое внимание, уделяемое боевой подготовке Коллективных сил ОДКБ Политика
17:19 Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года принята по итогам саммита в Москве Политика
17:15 Акцент на реализации принятых решений. Рахмон назвал приоритеты ОДКБ в год председательства Таджикистана Политика
17:12 Более 350 спортклубов в Нидерландах сообщили об утечке данных после кибератаки В мире
17:09 Сладкие новинки: ученые разрабатывают технологии для кондитерской и сахарной отрасли Общество
17:06 В деревнях Городокского района перезахоронили останки пяти бойцов Красной армии Регионы
16:59 Защита трудовых прав и развитие туризма: председатель ФПБ встретился с послом Узбекистана в Беларуси Политика
16:59 Киев стремится восстановить рабочие отношения с Белым домом? Эксперт проанализировал ситуацию Общество
16:52 Лукашенко: терроризм стал первостепенным инструментом решения политических вопросов Президент
16:50 Лукашенко: ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии Президент
16:46 Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ Президент
16:40 "Дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армии". Лукашенко о сдвиге в характере военных конфликтов Президент
16:37 Лукашенко: "антигибридная" система ЕС зачастую используется для подрывной работы в третьих странах Президент
16:29 Лукашенко призвал к укреплению военного потенциала ОДКБ Президент
16:28 Масштабный обмен пленными и безопасность в Европе. Чем завершились переговоры в Абу-Даби? В мире
16:25 Лукашенко на саммите ОДКБ обратил внимание на опасность милитаризации стран Запада Президент
16:23 Тхэквондист Алиев завершил выступления на юношеской Олимпиаде Спорт
Все новости
Все новости

Во время Республиканского фестиваля национальной драматургии впервые пройдет лаборатория для молодых драматургов

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
11 ноября 2026, 17:38

Во время Республиканского фестиваля национальной драматургии впервые пройдет лаборатория для молодых драматургов

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория для молодых белорусских драматургов впервые пройдет в ходе X Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. Об этом журналистам рассказала консультант управления профессионального искусства Министерства культуры Елена Богданович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно проводилась режиссерская лаборатория для молодых режиссеров, чаще всего студентов БГАИ или БГУКИ. В этом году в связи с юбилеем фестиваля формат лабораторий немного изменится и их будет две. Впервые пройдет лаборатория "Хто смеяцца" для молодых белорусских драматургов, во время которых участники создадут эскизы пьес (комедий и трагедий), продолжая драматургические традиции Кондрата Крапивы. Режиссерская лаборатория будет называться "Кропкі часу". Для зрителей и участников традиционно будут запланированы и образовательные мероприятия. Это публичные лекции, посвященные не только белорусской драматургии, но, собственно, и персоне Кондрата Крапивы", - отметила Елена Богданович.

"За период лаборатории в ней примут участие работающие молодые режиссеры, чьи постановки уже идут в репертуаре государственных минских и региональных театров, - добавила она. - Многие имена вам очень хорошо знакомы. Некоторые не так хорошо знакомы, но я надеюсь, что после фестиваля этого года молодые люди о себе заявят. Драматургов вы тоже знаете. Их произведения уже звучали со сцен профессиональных республиканских и областных театров".

По мнению доцента кафедры мастерства актера и режиссуры Белорусской государственной академии искусств Виталия Котовицкого, фестиваль национальной драматургии дает возможность директорам театров и главным режиссерам увидеть новые имена. "Мы все знаем, что никто не хочет ошибаться. Афиша в общем состоит из классических произведений, а классическое произведение - это безошибочное попадание в цель. Если ты берешь какого-то нового драматурга, молодого, то не знаешь, как его воспримут. Но на национальном фестивале шанс молодым драматургам и режиссерам дается благодаря лабораториям", - пояснил он.

"Раньше создавали отрывки, сцены из пьес. В этой лаборатории будет полный эскиз спектакля. Пяти режиссерам предложат семь пьес. Они должны будут выбрать ту, которая им по душе, и за время фестиваля сделать по ней эскиз. Все это произойдет на малой сцене театра. Раньше на ней шли какие-то спектакли, но в этом году она полностью отдана под лабораторию", - добавил Виталий Котовицкий.

Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича активно сотрудничает с молодыми режиссерами и поддерживает юные таланты, заметила директор театра Оксана Саттарова. Так, в прошлом году режиссерского факультета БГАИ Анна Матюшкова поставила спектакль "Ядвига", который в дальнейшем получил положительные оценки. 

"Мы горды, что наш спектакль произвел впечатление даже на критиков ГИТИСа. Наверное, ради этого и стоит давать возможность молодым проявить себя. Новая лаборатория тоже даст директорам и худрукам театров посмотреть разные постановки, выбрать то, что легло им на душу, и взять в работу, чтобы постановить на своих площадках полноценные произведения", - добавила она. 

Виталий Котовицкий призвал театры активнее работать с молодыми режиссерами и драматургами. "Созрели ли условия, и увидели ли вы специалиста. Надо видеть, надо интересоваться, надо приглашать на практику. Если вам не понравился режиссер, то он вернется в свои родные пенаты, понравился - продолжайте сотрудничество. Поэтому я благодарен театру имени Дунина-Марцинкевича за то, что они очень плотно сотрудничают с Академией искусств. Как сказал глава государства, нужно практико-ориентированное обучение. Со второго курса человек должен быть на практике. И театр полностью выполняет эту задачу", - подытожил доцент БГАИ.-0-
Теги
Бобруйск театр фестиваль
Новости рубрики Культура
Искусство быть собой. Художественную выставку о белорусской женщине представили в НББ
Спектакль "Преступление и наказание" представил в Минске Московский драмтеатр
Фото из архива Брестский театр драмы пригласили на фестиваль в Марокко
Фото из архива Белорусский ТЮЗ подписал меморандум о сотрудничестве с Московским театром им.Гоголя
Фото Московского драматического театра имени Гоголя "Спектакль - как сжатая пружина". Московский драмтеатр имени Гоголя представит в Минске "Преступление и наказание"
Фото РТБД РТБД представит спектакль "Адамавы жарты" на Всемирном фестивале культуры в Пакистане
  • Главная
  • Во время Республиканского фестиваля национальной драматургии впервые пройдет лаборатория для молодых драматургов
    • Главное
    Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ
    Лукашенко приветствовал усилия по урегулированию конфликта в Украине
    Лидеры стран ОДКБ приняли итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности на саммите в Москве
    Ядерные и неатомные технологии. Беларусь развивает сотрудничество с "Росатомом"
    Топ-новости
    Лукашенко об одной из важнейших задач ОДКБ: чтобы каждый мог опереться на плечо партнера или друга
    Лукашенко призвал к укреплению военного потенциала ОДКБ
    Лукашенко: ОДКБ могла бы стать военно-политическим фундаментом Евразийской хартии
    Лукашенко: терроризм стал первостепенным инструментом решения политических вопросов
    Лукашенко на саммите ОДКБ обратил внимание на опасность милитаризации стран Запада
    "Дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армии". Лукашенко о сдвиге в характере военных конфликтов
    Сергеенко о качестве услуг электросвязи: это определяет уровень комфорта каждого жителя страны
    Посольство Никарагуа откроют в Минске
    Национальный центр обмена трафиком: 16 лет в центре цифровых коммуникаций
    "Тонко чувствовать настроение и запросы общества". Парламентарии о ключевых принципах своей работы
    "Огромная ответственность перед страной и народом". Парламентарии разных созывов встретились в Могилеве
    Масштабный обмен пленными и безопасность в Европе. Чем завершились переговоры в Абу-Даби?
    "Белавиа" объявила скидки на билеты по более чем 20 направлениям
    В Минске на пр.Независимости произошла авария с маршруткой
    Юные пятиборцы разыграли первые медали финала республиканского турнира "Дай пять"
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.