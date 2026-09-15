Визуальный архив современной Беларуси. Выставка фотографий белорусских авторов открылась в Минске 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В художественной галерее "Университет культуры" открылась коллективная выставка "Архив Света". Экспозиция начинает серию мероприятий фестиваля фотографии, посвященного 200-летию изобретения этого вида искусства, передает корреспондент БЕЛТА.Как рассказал куратор выставки "Архив Света" Игорь Калашников, идея фестиваля возникла как стремление осмыслить двухвековую историю фотографии, начиная с первых экспериментов со светочувствительными материалами и заканчивая современными цифровыми и генеративными технологиями. "Кроме того, за 200 лет фотография прошла путь от научного открытия и способа документальной фиксации действительности до самостоятельного художественного языка, важного инструмента исследования и формы сохранения культурной памяти", - пояснил он.Центральная выставка фестиваля объединяет более 100 произведений белорусских авторов. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках. Среди них выделяются гумойл, представляющий собой альтернативную фототехнику. В этом методе фотографическое изображение переводится на бумагу и обрабатывается масляной краской, что придает отпечатку живописную фактуру. Интересна и цианотипия - способ получения изображения с использованием светочувствительного железосодержащего раствора, благодаря которому отпечаток обретает характерный синий оттенок. Также представлена соларография, позволяющая зафиксировать движение солнца по небосводу в течение нескольких недель или месяцев с помощью камеры-обскуры. Нельзя не упомянуть и пинхол - метод фотографирования без объектива через небольшое отверстие, благодаря чему изображение получается мягким, размытым и напоминает результат работы камеры-обскуры."Такое сочетание позволяет увидеть фотографию не только как результат технического процесса, но и как пространство творческого эксперимента, где свет, химическая реакция, материал и время становятся соавторами изображения, - подчеркнул Игорь Калашников. - Название выставки отсылает к первоначальному значению слова "фотография" - "письмо светом". В экспозиции свет выступает самостоятельным фиксирующим агентом, способным сохранять следы движения, времени, химических превращений и человеческого присутствия. Фотографическое изображение здесь рассматривается одновременно как документ, артефакт и форма визуальной поэзии".Представленные на выставке работы формируют своеобразный визуальный архив современной Беларуси. Фотографические произведения имеют значение не только как художественные объекты, но и как визуальные документы, которые могут передаваться, изучаться и использоваться в культурной, научной и образовательной деятельности.С развитием технологий меняются материальность изображения, способы его создания и восприятия, но сохраняется главное - способность фотографии вступать в диалог со временем, отметили организаторы. Рядом с традиционными аналоговыми отпечатками в экспозиции представлены цифровые работы и произведения, созданные с использованием современных визуальных инструментов.Фестиваль фотографии "Архив Света - 2026" представляет современную белорусскую фотографию и объединяет выставочные и образовательные проекты, посвященные развитию фотографического языка. Помимо этой коллективной выставки, в программу также вошли лекции, публичные дискуссии, мастер-классы, творческие встречи и презентации фотокниг. Так, 22 сентября состоится встреча с российским фотографом и куратором фотовыставок Василием Прудниковым, 29 сентября пройдет лекция "Фотография - это искусство?", а 7 октября - круглый стол "200 лет фотографии". В середине октября запланированы мастер-классы по пинхолу, цианотипии на ткани и фотограмме. Также в Художественной галерее Михаила Савицкого проходит выставка живописи и фотографии "Тишина" Александра Бубликова.Организатором проекта выступает Белорусское общественное объединение фотографов. Выставка "Архив Света" в художественной галерее "Университет культуры" продлится до 2 октября.-0-