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Вдохновлено Купальем, театром, религией. Что представили дизайнеры Беларуси в Санкт-Петербурге

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
29 октября 2026, 17:58

Вдохновлено Купальем, театром, религией. Что представили дизайнеры Беларуси в Санкт-Петербурге

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Где дизайнеры черпают идеи для необычных коллекций? Белорусские - в традициях, легендах, символах и природе. Свои образы они представили на XXXII Международном фестивале моды, искусства и дизайна "Адмиралтейская игла" в Санкт-Петербурге и заняли призовые места. Корреспонденты БЕЛТА пообщались с авторами и узнали о концепциях, особенностях и процессе создания уникальной одежды.

"Сівыя легенды" (Минск)

Авторы образов - учащиеся Минского государственного колледжа индустрии моды Алина Володько и Полина Казерская. Коллекция, которая взяла серебро в номинации "Только мода", появилась благодаря коллаборации с ОАО "Камволь". Преподавательница девушек Наталья Войнова рассказала, что производство предложило свои ткани, благодаря чему появилась база материалов.
При создании Алина вдохновилась Костелом Святой Троицы в Гервятах. "Там есть скульптура Девы Марии, которая присутствует в наших образах. В костюмах прослеживается готика и непосредственный образ покровительницы. Используется и постмодернистская идея сочетать несочетаемое. Кроме религиозного направления, в эстетике внезапно появляются и языческие символы: например, белорусский дракон - цмок. Владимир Короткевич писал, что последнего из них якобы видели на Лепельском озере, где стоит соответствующий памятник", - поделилась педагог. 

Наталья Войнова отметила, что именно эти образы легли в основу стежки. "Лично мне приходит ассоциация с картиной Леонардо да Винчи "Дама с горностаем". Есть и образ, вдохновленный водяным. В основном к героям отсылает именно форма стежки, в некоторых образах она на спине, в других - на груди или, к примеру, на боковых частях брюк. Использовалась техника трапунто: сначала перестегивали, затем подставляли фрагменты синтепона. Так получилась надутость - основной декоративный фактурный элемент, настоящее преимущество коллекции", - считает она.
Изначально коллекцию из семи образов успешно представили на "Мельнице моды". На "Адмиралтейской игле" показали лишь четыре из них. Сейчас коллекция расширилась, чтобы выступить с ней на "Содружестве моды" в Петербурге - костюмы уже отправились на соревнование.

"Изготавливали ее в январе-феврале. Сам эскизный проект был создан в рамках учебного предмета "Моделирование и художественное оформление одежды". Внутри предмета есть тема "Источники вдохновения". Для разработки коллекции ученицы делали мудборд, вместе мы экспериментировали и думали, как выразить идею с помощью ткани. Думаю, получилось достойно", - добавила эксперт.
"Жарніца" (Витебск)

Коллекция студентки Витебского государственного технологического университета Елизаветы Мельниковой вдохновлена Купальем. Она заняла третье место в номинации "Только мода". Еще с подросткового возраста девушка интересовалась фешн-индустрией, дизайном, смотрела фильмы про моду и понимала, что это ее призвание.
"Купалье олицетворяет собой древнюю тайну, загадочность, скрытую за обрядами, это ощущение и дало мне много вдохновения. Одна из особенностей образов - эффект дымки и движения воздуха в платье. Ткань я подкрашивала вручную, в основном это были голубые оттенки из-за ассоциаций с водой. Также использовала драпировку, чтобы подчеркнуть текучесть форм", - перечислила девушка. 
Ключевой акцент коллекции - пластиковые элементы, которые, по словам дизайнера, и создают магическую атмосферу. "Работать с пластиком было сложнее всего, делала такие детали впервые. Переживала, но, кажется, получилось неплохо. Совсем не ожидала, что получу призовое - все коллекции были абсолютно разными. До последнего держали интригу, но я рада результатам! Если смотреть в сравнении с моими прошлыми коллекциями, она очень выделяется, для меня это очень важный и ценный опыт", - поделилась обладательница бронзы.

"Влюбленные в театр" (Минск)

Показали белорусы и авторские театральные костюмы для соответствующей номинации. Преподавательница Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики Светлана Ивашина, большая фанатка театра, получила серебро.

"Однажды после спектакля, сидя в первом ряду Национального академического драматического театра имени М.Горького, оглушенная овациями, протягивая актерам цветы, вдруг поймала себя на мысли: "Но ведь я же могу больше!" Мне отчаянно захотелось материализовать свою любовь, благодарность и мой абсолютно искренний, красивый фанатизм по отношению к этим потрясающим, гениальным людям. И сделать это так, как умею именно я, - через призму дизайна и моды", - вспомнила собеседница.
Позже этот импульс превратился в глубокое исследование. "Поняла, что не имею права ограничиваться стенами одного, пусть и бесконечно любимого театра. Так родилась масштабная концепция коллекции, где каждый образ - это определенный этап становления нашей сцены: от древних обрядов с маской Козы на Коляды и эпохи бродячих скоморохов до пышных магнатских театров Радзивиллов, Огинских, Сапег, национального возрождения Винцента Дунина-Марцинкевича, Голубка, Буйницкого и яркой современности", - описала автор.

В процессе дизайнер задалась вопросом: как передать суть актерской жизни? Ответ пришел ей, пока она ехала в вагоне метро и увидела артиста, на спектакле которого была буквально на днях, где он блистательно сыграл главную роль. "И вот он стоит в вагоне: скромный, тихий, а вокруг обычные люди, погруженные в свои мысли и не замечающие гения рядом. У меня внутри все бурлило: "Как же так?" Я просто улыбнулась и поздоровалась, и он, кажется, был немного удивлен. Такие встречи в Минске у меня случались не раз - на пешеходных переходах, в уютных кафе. Наши актеры удивительно скромны в обычной жизни", - уверена она. 
Эта дуальность, как объяснила автор, и определила выбор тканей в коллекции - сочетание материалов символично. Простые, земные, почти будничные фактуры сталкиваются с роскошным красным бархатом. "Это материальное воплощение той самой тонкой, но священной грани - театрального занавеса. Стоит артисту перешагнуть ее, выйти на сцену, как обычный человек в один миг превращается в проводника в другие миры, в источник катарсиса и вдохновения. В этот момент скромность уступает место абсолютной магии. Она зафиксирована в коллекции через золотые детали, сакральные слова и фамилии. На тканях и уникальных авторских брошах увековечены имена актеров, драматургов, названия городов и театров, из которых соткана история нашей сцены", - рассказала дизайнер.

Финальным, самым эпичным аккордом стал образ-посвящение труппе Горьковского театра. Костюм, исписанный фамилиями любимых артистов, венчает грандиозная концептуальная вешалка с главным логотипом театра. "Ведь если театр начинается с вешалки, то моя коллекция на ней достигает своего апогея", - добавила Светлана Ивашина.

Для призера конкурс - не просто профессиональное соревнование, а еще и возможность быть услышанной. "Когда я сидела в первом ряду и дарила цветы, мне казалось, что это очень локальная история моей личной благодарности. Но создать коллекцию и привезти ее на конкурс такого уровня - это совершенно другой масштаб. Конкуренция была колоссальной. В жюри заседали 29 опытнейших экспертов и профессионалов индустрии со всего мира! Получить от такого масштабного судейского состава столь высокую оценку своего творчества было невероятно почетно. Очень вдохновляет осознание, что то, чем ты горишь, откликается в сердцах стольких людей: зрители и коллеги подходили и расспрашивали о деталях", - подчеркнула создательница образов.
Дарья ВЕРЕНИЧ, фото спикеров
БЕЛТА.-0-
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