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Вдохновить музыкой и увлечь харизмой: международный конкурс дирижеров имени Ровдо стартовал в Минске

Опубликовано:

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Культура
16 ноября 2026, 18:23

Вдохновить музыкой и увлечь харизмой: международный конкурс дирижеров имени Ровдо стартовал в Минске

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной академии музыки стартовал II Международный конкурс хоровых дирижеров имени В.В. Ровдо, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель жюри конкурса, заведующая кафедрой хорового дирижирования БГАМ, кандидат искусствоведения, профессор Светлана Герасимович подчеркнула, что конкурс призван помочь сохранить и развивать национальные культурные традиции, представляя их в контексте мирового художественного опыта.
Отборочные испытания проходили около 50 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. В очный этап прошли 20 талантливых музыкантов из Беларуси, России, Казахстана, Ливана, Армении и Испании. Светлана Герасимович отметила, что конкурс объединяет представителей разных дирижерско-хоровых школ и дает возможность увидеть, как непохожие подходы и традиции служат общему делу - любви к хоровой музыке и сохранению культурного наследия страны.

Уникален и формат международного конкурса. Каждый этап предполагает работу с хором. В первом туре 17 ноября конкурсанты выступят со смешанным составом Студенческого хора БГАМ, во втором - с женским составом этого коллектива, в третьем - с Академическим хором Национальной государственной телерадиокомпании. Работа с разными коллективами позволит всесторонне оценить способности дирижеров: умение слышать хор, находить с ним общий язык и воплощать свои творческие замыслы.

"Отбор проходили те, кто продемонстрировал интересную работу со своим хором, собственное видение произведения и дирижерское мышление. Эти качества станут важными и при оценке выступлений. Жюри будет учитывать, насколько участнику удается раскрыть художественный образ, наладить взаимодействие с незнакомым коллективом и донести до хора особенности вокальной манеры и звучания", - пояснила председатель жюри.

В программе первого тура представлены белорусская, русская и зарубежная музыка разных стилевых направлений. Второй тур включает произведения а капелла и сочинения с сопровождением. Такой репертуар позволит оценить не только тонкость интерпретации, но и умение работать с кульминацией, передавать различия между куплетами и выстраивать развитие произведения.
"Для студентов Академии музыки очень престижно выступать на этом конкурсе. Белорусская молодежь проявила большой интерес: заявки подали и выпускники консерватории, и те, кто учится сейчас. Финальный состав участников очень сильный. Я знаю многих конкурсантов из России по другим конкурсам, где была членом жюри, и там они становились победителями. Мне интересно, как они проявят себя у нас, на белорусском конкурсе", - отметила доцент кафедры хорового дирижирования БГАМ, художественный руководитель Студенческого хора академии Инесса Бодяко.

По ее словам, уровень Студенческого хора БГАМ, с которым участники будут работать, позволит понять и оценить дирижеров независимо от их национальной школы. Коллектив имеет большой опыт исполнения разного репертуара и способен гибко реагировать на творческие и музыкальные задачи. "Все три тура участник работает с живым коллективом, а это непросто и психологически, и физически. Ты не просто "отмахал", тебе нужно убедить, увлечь харизмой, знаниями, техникой, голосом и обаянием. Для дирижера артистизм необыкновенно важен", - подчеркнула худрук.
Завершится конкурсная программа гала-концертом, в котором финалисты представят произведение, разученное утром с профессиональным хором (Академическим хором Национальной государственной телерадиокомпании). "Никто, даже жюри, не будет видеть, как проходила работа. Важен будет только итог: состоится ли произведение на сцене. Кроме того, каждый участник исполнит на свой выбор одно из сочинений предыдущих туров. Это будет яркий концерт шести финалистов", - сообщила Светлана Герасимович.

II Международный конкурс хоровых дирижеров приурочен к 105-летию со дня рождения выдающегося деятеля хорового искусства, народного артиста Беларуси, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Беларуси Виктора Ровдо и продлится до 20 ноября. Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры.-0-
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