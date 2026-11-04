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В Витебске пройдет II фестиваль-конкурс моды и дизайна "Синий дом"

Опубликовано:

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Культура
04 ноября 2026, 13:29

В Витебске пройдет II фестиваль-конкурс моды и дизайна "Синий дом"

Фото организаторов мероприятия
Фото организаторов мероприятия
Фото организаторов мероприятия
4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Витебск" 7 и 8 ноября пройдет II открытый фестиваль-конкурс моды и дизайна "Синий дом". О том, как проект изменился за год, что ждет его участников и гостей, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Центре культуры "Витебск".

Руководитель проекта и театров мод "Костюмер" и "Мадам" ЦК "Витебск" Юлия Кутепова отметила, что фестиваль заметно вырос. География участников расширилась: коллективы приедут почти со всей Беларуси. "Есть и несколько новых команд, о которых организаторы даже не слышали ранее, но заинтересовались. Заявлен дизайнер из Москвы. Всего ожидается около 20 дизайнеров, однако многие показывают по несколько коллекций, поэтому выходов будет гораздо больше", - сообщила она.

Всего на фестивале соберется более 350 участников. "Это однозначно больше, чем в прошлом году, поэтому организаторам пришлось разделить программу на два дня. Вырос и уровень подготовки: коллекции самих участников технически сильнее", - подчеркнула Юлия Кутепова.

В первый день состоятся конкурсный показ театров моды и творческих коллективов, мини-показ и дискуссионная площадка "Этно-стиль в современной одежде". Второй день будет полностью посвящен дизайнерам, которые продемонстрируют свои коллекции, после чего пройдет финальное награждение.

"Сохранились уже полюбившиеся номинации: "Этнокостюм в современном прочтении", "Авангард" и "Авторская коллекция". Для дизайнеров появилась новая номинация - "Посвящение автору". Пока в ней заявлена только одна коллекция, но в следующем году мы рассчитываем на большее количество работ", - уточнила Юлия Кутепова.

Помимо конкурсных показов гости фестиваля смогут увидеть выставку ретро-швейных машин - часть коллекции предоставит витебский коллекционер. Также запланирована выставка fashion-рисунка. Организаторы готовят интерактивные фотозоны и мастер-классы: по дефиле и по обережной вышивке, где расскажут, как правильно переносить традиционные элементы на современную одежду.

Режиссер проекта Вероника Кулаженко рассказала, что особое внимание будет уделено интеграции моды с другими видами искусства - хореографией, вокалом и цирковым мастерством.

Главная цель "Синего дома", по словам руководителя проекта, - объединить людей, которые занимаются шитьем, творчеством и дизайном. Превратится ли Витебск в модную столицу, покажет время, но организаторы уже делают шаги для этого. "Пока что мы объединяемся, дружим. А во что это перерастет - покажет время", - заключила Юлия Кутепова.

Фестиваль, по ее словам, имеет не только творческую, но и практическую отдачу. Для дизайнеров - это возможность показать себя, создать хорошее портфолио и найти коллаборации. Ведь на площадке будут работать фотографы, визажисты, представители предприятий, с которыми в будущем можно создать совместные проекты. "Это очень хорошая площадка для комьюнити", - считает Юлия Кутепова.-0-
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