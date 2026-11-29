Лауреаты еще раз порадовали зрителей и представили свои проекты на гала-концерте закрытия XXXVII Международного фестиваля современной хореографии.-0- Лауреаты еще раз порадовали зрителей и представили свои проекты на гала-концерте закрытия XXXVII Международного фестиваля современной хореографии.-0-





Фото Александра Хитрова

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске назвали обладателя Гран-при XXXVII Международного фестиваля современной хореографии (IFMC), передает корреспондент БЕЛТА.В финальный этап танцевального состязания из 45 проектов жюри отобрало 13. Это коллективы и индивидуальные исполнители из Минска, Гомеля, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Калуги, Алматы.Главный приз фестиваля завоевал проект Елизаветы Шевлюковой "Архея видит сны" из Гомеля. Победительница рассказала журналистам, что это ее второе участие в IFMC, ранее она выступала в составе большой группы и в этот раз решилась на сольный номер. "Мне кажется, жюри понравилась моя честность, то, что я хотела выразить в движении, и определенная смелость. Я готовила этот танец с весны, и на витебской сцене показала ту версию, в которой успела накопить определенный опыт, знания, понимание того, что я делаю, как хочу представить хореографию", - призналась Елизавета. Она добавила, что эмоции ее переполняют, хотя такая высокая награда не стала для нее сюрпризом - она целенаправленно шла к ней и выложилась на максимум.По решению судейской коллегии первая премия фестиваля досталась "Проекту 23" Белорусского государственного университета культуры и искусств, где танцоры показали номер "Котлован", и Театру современной хореографии "Сэнс" из Минска за хореографическую историю под названием "Смотри на меня, а не в зеркало".Вторую премию присудили танцорам из России - дуэту Лии и Антона Гисметулловых (Gismetullov Lab, Москва) и Тюменскому театру современного танца.Третья премия была разделена между артистами кафедры балетмейстерского образования Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и труппы современного танца "Самрук" (Алматы).Специальных премий удостоены Тюменский театр современного танца - за пластическое созвучие в воплощении художественного замысла, танцевальный проект Анны Леппо (Минск) - за тематическое разнообразие творческих работ. Лучшим хореографом фестиваля и обладателем спецпремии имени Евгения Панфилова стал Валентин Исаков (Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского), который подготовил проект "Синий смычок над Витебском".