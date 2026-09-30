В Могилеве дали старт международному фестивалю анимационных фильмов "Анимаевка-2026"

30 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В могилевском кинотеатре "Родина" сегодня дали старт XXIX Международному фестивалю анимационных фильмов "Анимаевка-2026", передает корреспондент БЕЛТА.Творческий конкурс за столько лет не потерял своей актуальности, а только больше набрал популярности среди участников. Об этом говорит рекордное количество заявок в этом году - 1962 заявки из 99 стран мира.По традиции, лучшие работы определят в трех конкурсах фестиваля: анимационных фильмов, детского анимационного творчества и детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. В этом году к ним добавилась еще одна номинация - "Лучший аниматор анимационного фильма".Празднику анимации и творчества дали старт на улице возле кинотеатра - яркая творческая программа собрала тут сотни горожан. Продолжилась церемония на сцене кинотеатра.Как отметил начальник управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун, фестиваль - это знаковое событие не только для Могилевской области, но и всей страны. Ведь он такой единственный в своем роде на территории нашей страны. "С каждым годом фестиваль все прибавляет и прибавляет в количестве участников. Если раньше мы начинали с 47 государств-участников, то в этом году у нас рекорд - 99 стран-участниц и почти 2 тыс. заявок. Это показывает то, что интерес к Беларуси, Могилевской области и анимационному кино растет и пользуется большим спросом. И, конечно же, фестиваль не знает границ - мы показываем, что Могилевщина всегда готова принимать гостей и вести диалог на культурном пространстве, - подчеркнул он. - "Анимаевка" - это бренд Могилева. И в следующем году у нас будет 30-летие фестиваля. Я уверен, что мы еще прирастем в географии. И праздник в следующем году будет еще масштабнее".По словам председателя жюри конкурса анимационных фильмов, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Игоря Волчека, секрет долголетия фестиваля прост. И кроется он в искренности."Когда мы только задумывали этот проект в минском кинотеатре "Октябрь", это был даже не фестиваль, а просто скромный праздник анимации. Но переехав в Могилев, он обрел совершенно другой масштаб и официальный статус. Честно признаюсь: я и представить не мог, что он так вырастет и окрепнет, - сказал он. - За каждым таким праздником стоит колоссальный труд потрясающей команды. Я бывал на многих международных фестивалях и знаю, каких усилий требует организация события такого уровня. Сегодня к нашему делу есть огромный интерес и со стороны государства, и со стороны людей, которые искренне горят анимацией".Лично для него анимация - это не работа, а источник ежедневной радости и удовлетворения на протяжении всей жизни. "Да, годы берут свое, и сейчас наша главная задача - передать опыт молодежи. А молодые ребята у нас просто замечательные! Им обязательно нужно помогать. И наш фестиваль как раз дает им прекрасный шанс заявить о себе, показать все, на что они способны. То, что они создают сегодня - это потрясающе", - поделился Игорь Волчек.В числе госте фестиваля в этом году - режиссер анимационного кино и автор комиксов, преподаватель Пекинской киноакадемии Си Чэнь. Как рассказал режиссер, он не впервые участвует в "Анимаевке". "Несколько лет назад я была в жюри конкурса, также участвовала в комиссии по отбору картин. И могу отметить, что за это время, как раз-таки за последние два года, качество работ очень сильно улучшилось. Также количество заявок тоже возросло", - сказал он.-0-Фото Олега Фойницкого