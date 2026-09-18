В Гродно презентовали выставку "Великолепие оманского серебра: сокровища Оманского двора" 

Член Королевской семьи Султаната Оман Ее Высочество принцесса, госпожа профессор, доктор Мона бинт Фахад Аль Саид выразила особую радость и гордость по случаю открытия выставки. "Сегодня мы собрались в городе Гродно, в дружественной Султанату Оман Беларуси. Меня также радует значительное развитие, укрепление омано-белорусских отношений в различных сферах. В соответствии с инициативой Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, направленной на расширение, обмен знаниями и культурное взаимодействие, происходит обмен опытом и представлением произведений искусства между двумя дружественными странами. Это служит продолжением укрепления двухсторонних отношений между Султанатом Оман и дружественной Республикой Беларусь, - сказала она. - Эта выставка раскрывает значение оманского серебра как исторически одного из ведущих видов ремесленного искусства, а также представляет тщательно отобранную коллекцию предметов".

Ранее экспозиция выставлялась в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Также экспозиция "Великолепие оманского серебра" из коллекции Национального музея Султаната Оман стала ярким украшением выставочной программы XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В Гродно, в Музее истории религий, она будет доступна до 20 ноября.-0-





Фото Леонида Щеглова

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно презентовали выставочный проект "Великолепие оманского серебра: сокровища Оманского двора", передает корреспондент БЕЛТА.Выставка представляет наиболее яркие и интересные произведения из коллекции Национального музея Султаната Оман, раскрывающие богатство исторического и культурного наследия страны, разнообразие оманской культуры, ее обычаи и традиции.Как отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, не у всех есть возможность путешествовать по свету. "Поэтому очень важно, что к нам приехал кусочек цивилизации другого мира, другой страны. Это стало возможным благодаря дружбе наших правителей, укрепившимся связям между Республикой Беларусь и Султанатом Оман, - сказал глава области. - В Гродненской области живут высокообразованные, интересующиеся достижениями мировой цивилизации, науки, культуры люди, толерантные к любой религии, к любой культуре. И выставка серебра позволит нам прикоснуться к фрагменту вашей цивилизации, лучше узнать, как живут люди на другом кусочке земли. Спасибо за такую возможность".Искусство обработки серебра является одним из важнейших направлений оманской культуры. С древних времен украшенные серебром изделия не только свидетельствовали о статусе и материальном благополучии владельца, но и служили способом художественного самовыражения мастера. В экспозиции представлены изысканные произведения оманских мастеров: пояса, амулеты, ювелирные украшения, аксессуары из драгоценного металла, разнообразные примеры традиционных кинжалов - ханджаров, созданных в разные периоды истории Омана. Использовавшиеся еще с III тысячелетия до н.э., ханджары выполняли как практические, так и церемониальные функции. Сегодня ханджар является символом страны и изображен на гербе Омана. Производство ханджара - сложное ремесло, объединяющее работу с металлом, деревом, кожей и тканью.Отдельные разделы выставки посвящены традиционным костюмам и ювелирным украшениям, отражающим религиозные, социальные и эстетические ценности оманского народа. Особое место занимает комплекс мемориальных вещей принцессы Занзибара Сайиды Сальмы бинт Саид аль-Бусаиди - автора произведения "Мемуары арабской принцессы", первой в мире автобиографии знатной арабской женщины.Часть экспозиции знакомит посетителей с культурой аромата - одной из традиционных составляющих жизни всех регионов Омана. На выставке представлены флаконы мужских духов всемирно известного парфюмерного дома Amouage, дизайн которых был вдохновлен традиционным оманским кинжалом.