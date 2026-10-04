В Белгосфилармонии прошел гала-концерт во время Дней культуры Самарской области

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии прошел гала-концерт во время Дней культуры Самарской области в Беларуси. Делегация во главе с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной представляет творческие достижения своего региона с 2 октября. На гала-концерте минской публике представил свое искусство Государственный академический Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова. Коллектив известен тем, как бережно сохраняет уникальные русские традиции. В программе сочетались как неповторимое волжское пение, так и оригинальная хореография, впечатляющая акробатика и виртуозный оркестровый аккомпанемент. Выступил на сцене и Молодежный хор Самарской области, в номерах которого отражены общность культурного кода, преемственность поколений и дружба братских народов Беларуси и России.-0-Фото Татьяны Матусевич