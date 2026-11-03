Участников из Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана и России соберет конкурс "Халі-Хало" в Новополоцке

3 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Накануне XXII Международного конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Халі-Хало - 2026", который примет Новополоцк 13 и 14 ноября, в Доме прессы состоялась тематическая пресс-конференция "Господдержка и международный старт: путь юных талантов". Участники встречи обсудили подготовку к масштабному культурному событию, передает корреспондент БЕЛТА.



Заслуженная артистка Беларуси председатель конкурса Ирина Дорофеева отметила, что "Халі-Хало" - настоящий фестиваль с доброй, искренней детской душой. Данный конкурс с каждым годом набирает все большие обороты. Сегодня это настоящая яркая стартовая площадка для молодых исполнителей, которые в дальнейшем смогут выйти на большую профессиональную сцену, принять участие в престижных конкурсах, например в рамках "Славянского базара". Ирина Дорофеева подчеркнула, что "Халі-Хало" стал визитной карточкой Новополоцка.



Основатель конкурса и член его жюри Сергей Анищенко вспомнил, как в 1994 году в Новополоцке зарождался "Халі-Хало". Тогда он задумывался как скромный городской проект. Источником вдохновения стала обычная детская игра во дворе. Кто-то из ребят звонко выкрикнул: "Хали-хало!" В этих словах Сергей Анищенко услышал те самые живые нотки, которые и определили судьбу будущего знакового проекта. В разные годы обладателями Гран-при становились Наталья Подольская (1994 год), Петр Елфимов (1995 год) и др. В 2003 году фестиваль прекратил свое существование, но по инициативе тогдашнего председателя горисполкома Натальи Кочановой был возрожден в 2011-м.



Ключевая особенность нынешнего сезона - беспрецедентный интерес со стороны участников: на конкурс поступило рекордное количество заявок, достигшее 300.



Как сообщила консультант управления культуры и народного творчества Министерства культуры Татьяна Почебут, расширился формат конкурса, который с 2017 года является международным. "Министерство культуры поддерживает наших молодых, талантливых юных звездочек. В рамках проведения этой работы было принято решение - для того, чтобы победители имели возможность подать свою заявку на отбор по присуждению премии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи - утвердить новое положение конкурса. Он пройдет в три этапа, заключительные мероприятия состоятся 13 и 14 ноября", - уточнила Татьяна Почебут.



"У конкурса в этом году и широкая география. Приедут ребята из Грузии, Армении, Казахстана и России", - рассказала начальник отдела культуры Новополоцкого городского исполнительного комитета Алеся Садовская. Она добавила, что данный фестиваль - это еще и культурно-образовательная среда, потому что ребята приезжают не только поучаствовать в конкурсе, но и получить определенные навыки, обрести опыт. Для них предусмотрены проведение мастер-классов и брифинг с членами жюри, опытными вокалистами, запланирована культурная программа с экскурсиями по городу.



Творческое состязание пройдет в трех возрастных категориях: 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет. В каждой группе организаторы определят тройку призеров, а высшей наградой фестиваля станет Гран-при.



Жюри обращает особое внимание на то, что репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей. Отдельные критерии выдвинуты и к кавер-версиям. "Мы ищем самобытное прочтение любого произведения. Конечно, чем оно известнее, тем к нему более предвзятое отношение, ведь никому не нужна обычная перепевка. На любом конкурсе, особенно на международном, популярные композиции должны звучать в эксклюзивных аранжировках, нацеленных на максимальное раскрытие вокального потенциала артиста", - резюмировала Ирина Дорофеева, пожелав ребятам уверенно идти вперед к своей мечте.-0-