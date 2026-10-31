Участие в фестивалях и интерес к анимации. Гендиректор "Беларусьфильма" рассказал о сотрудничестве с киноиндустрией Турции

Делегация Министерства культуры Беларуси посетила Турцию с рабочим визитом в с целью изучения турецкого опыта в сфере кинопроизводства и развития профессиональных связей. Во время визита генеральный директор "Беларусьфильма" встретился с секретариатом фестиваля Istanbul Film Festival в Стамбуле. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, в том числе участие белорусских фильмов в турецком кинофестивале в следующем году, участие турецких кинематографистов в международных фестивалях "Лістапад" и "Анимаевка", а также возможности совместного кинопроизводства.
Кроме того, состоялась рабочая встреча с руководством главного управления по кинематографии Министерства культуры Турции. Обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся перспектив двустороннего взаимодействия в киноиндустрии. Среди тем - проведение обменных Дней кино, совместное кинопроизводство, а также участие кинематографистов двух стран в крупных фестивалях.
"Это был интересный опыт - посмотреть на кинопроизводство в Турции. Мы пообщались с представителями кинопродакшена, которые занимаются в основном сериальной съемкой, и посмотрели, как у них организован процесс. Более того, обсуждали участие и международный обмен на кинофестивалях. Обмен опытом всегда очень важен", - сказал Дмитрий Семенов.
"Сейчас мы будем работать над взаимодействием и налаживанием наших культурных связей. Отправной точкой будет участие в турецких кинофестивалях. В этом году представитель Турции будет среди членов жюри кинофестиваля "Лiстапад", - добавил он.
Отдельным и важным пунктом повестки стал вопрос экспорта белорусской анимации в Турцию. Турецкая сторона проявила заметный интерес к этому направлению, что открывает дополнительные возможности для продвижения белорусского анимационного продукта на зарубежные рынки.
XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-
Фото Андрея Синявского