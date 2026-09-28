"> Цветочный мир из фоамирана. Выставка картин участницы проекта "Ее рук дело" открылась в Минске

С детства главным увлечением Евгении было создание работ своими руками. Ей особенно нравилось дарить вторую жизнь старым и ненужным вещам. На разных этапах она осваивала множество направлений, включая живопись, фитодизайн, вязание, плетение из бумажной лозы, папье-маше, а также создание композиции из фоамирана, гофробумаги. "Мне ближе прикладное творчество. Но я самоучка. Все благодаря моим замечательным родителям: мама прекрасно шьет и вяжет, у нее отличный вкус, а папа просто на все руки мастер, художественные наклонности мне достались от него", - обратила внимание Евгения Шимчонок.
Специально для проекта "Ее рук дело" она создала серию интерьерных картин, выполненных в технике 3D-аппликации. "Выбрав данную тематику, я стремилась показать, как реалистично могут выглядеть цветы, созданные не природой, а руками человека. Мне нравится работать с фоамираном, его еще называют "пластичной замшей". С ним достаточно легко: он очень податливый, теплый, мягкий и нежный, цветы из него получаются живыми, красивыми и изящными", - пояснила автор.
Несмотря на плотный график, а работает Евгения Шимчонок консультантом управления демографической статистики и статистики здравоохранения Национального статистического комитета, находит она время и для творчества. "Люблю свою работу, всю жизнь нравилось работать с цифрами. Занимаясь очень ответственным делом, никогда не забывала о своих увлечениях: для меня это своего рода отдушина", - добавила она. Ее творения неизменно находят отклик у окружающих, а многочисленные отзывы убеждают мастерицу, что труд не напрасен.
"Благодарю за возможность проявить себя и показать, что мы, женщины, способны на многое, - сказала Евгения Шимчонок. - Мы не только любящие матери, замечательные хозяйки, прекрасные работники, но и творческие личности, создающие красоту и уют. У нас полно талантливых людей, и это прекрасно".
Председатель БСЖ Ольга Шпилевская уверена, что красочные работы найдут отклик в сердце любой женщины: цветы, по ее словам, постоянно должны быть рядом с представительницами прекрасного пола. Она отметила, что Евгения посвятила себя статистике в важнейших для страны направлениях и при этом не переставала развивать творческие способности. "Самое главное, что ее на этом пути поддерживают родные и близкие. Это дает особое вдохновение и заботу, позволяет творить дальше", - подчеркнула Ольга Шпилевская и пожелала автору, чтобы первая персональная выставка стала стартом целой серии других проектов.-0-