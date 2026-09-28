"> Цветочный мир из фоамирана. Выставка картин участницы проекта "Ее рук дело" открылась в Минске

Председатель БСЖ Ольга Шпилевская уверена, что красочные работы найдут отклик в сердце любой женщины: цветы, по ее словам, постоянно должны быть рядом с представительницами прекрасного пола. Она отметила, что Евгения посвятила себя статистике в важнейших для страны направлениях и при этом не переставала развивать творческие способности. "Самое главное, что ее на этом пути поддерживают родные и близкие. Это дает особое вдохновение и заботу, позволяет творить дальше", - подчеркнула Ольга Шпилевская и пожелала автору, чтобы первая персональная выставка стала стартом целой серии других проектов.-0-

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре "Столица" открылась выставка работ минчанки Евгении Шимчонок "Цветочный рай". Экспозиция организована в ходе проекта Белорусского союза женщин (БСЖ) "Ее рук дело", раскрывающего творческий потенциал современных белорусок, передает корреспондент БЕЛТА.С детства главным увлечением Евгении было создание работ своими руками. Ей особенно нравилось дарить вторую жизнь старым и ненужным вещам. На разных этапах она осваивала множество направлений, включая живопись, фитодизайн, вязание, плетение из бумажной лозы, папье-маше, а также создание композиции из фоамирана, гофробумаги. "Мне ближе прикладное творчество. Но я самоучка. Все благодаря моим замечательным родителям: мама прекрасно шьет и вяжет, у нее отличный вкус, а папа просто на все руки мастер, художественные наклонности мне достались от него", - обратила внимание Евгения Шимчонок.Специально для проекта "Ее рук дело" она создала серию интерьерных картин, выполненных в технике 3D-аппликации. "Выбрав данную тематику, я стремилась показать, как реалистично могут выглядеть цветы, созданные не природой, а руками человека. Мне нравится работать с фоамираном, его еще называют "пластичной замшей". С ним достаточно легко: он очень податливый, теплый, мягкий и нежный, цветы из него получаются живыми, красивыми и изящными", - пояснила автор.Несмотря на плотный график, а работает Евгения Шимчонок консультантом управления демографической статистики и статистики здравоохранения Национального статистического комитета, находит она время и для творчества. "Люблю свою работу, всю жизнь нравилось работать с цифрами. Занимаясь очень ответственным делом, никогда не забывала о своих увлечениях: для меня это своего рода отдушина", - добавила она. Ее творения неизменно находят отклик у окружающих, а многочисленные отзывы убеждают мастерицу, что труд не напрасен."Благодарю за возможность проявить себя и показать, что мы, женщины, способны на многое, - сказала Евгения Шимчонок. - Мы не только любящие матери, замечательные хозяйки, прекрасные работники, но и творческие личности, создающие красоту и уют. У нас полно талантливых людей, и это прекрасно".