"Трудный выбор". Председатель жюри конкурса неигрового кино "Лістапада" об определении победителя

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель жюри основного конкурса неигрового кино ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" Пань Чжици рассказал журналистам, насколько сложно было оценивать конкурсные фильмы, передает корреспондент БЕЛТА.



"Мы очень внимательно посмотрели 16 конкурсных работ из 13 стран мира. Все эти фильмы невероятно сильны. Нам пришлось сделать очень трудный выбор в ходе долгих и непростых обсуждений, и в итоге мы пришли к единому мнению", - сказал Пань Чжици.



"На самом деле программа была суперразнообразной. Были и фильмы, которые представляли историю жизни людей, фильмы, которые открывали глаза на проблемы экологических сфер, и фильмы, которые говорили нам о том, что нужно помнить прошлое, и фильмы, которые рассказывали про настоящее. Кинокартины, которые мы увидели, полностью отражают слоган "Смотри, живи, цени", - добавил он.



Пань Чжици подчеркнул, что для него ценно находиться в Беларуси, ему очень понравилась красивая белорусская осень, и он надеется вернуться сюда еще раз.



Своим мнением о просмотренной программе также поделился председатель жюри конкурса "Кино молодых" Рустам Сагдуллаев.



"Кино молодых мне очень близко. Я преподаю в филиале ВГИКа в Ташкенте, где я сам тоже учился. С коллегами мы посмотрели 11 фильмов. Большинство из них очень хорошие. Некоторые опережают по смыслу картины именитых режиссеров", - заметил он.



Рустам Сагдуллаев также выразил желание показать многие фильмы из конкурсной программы зрителям в Ташкенте.-0-