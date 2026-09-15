15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три коллектива Белгосфилармонии отметят юбилей в 89-м концертном сезоне. Об этом журналистам рассказал генеральный директор учреждения Сергей Пукита, передает корреспондент БЕЛТА.



Удивлять аудиторию планируют на протяжении всего концертного сезона. "У нас огромная палитра концертов на любой вкус. В этом сезоне будут юбилеи трех коллективов. 35-летие отметит ансамбль солистов "Классик-Авангард", 60 лет исполнится заслуженному коллективу Беларуси фольклорной группе "Купалинка", а апрель будет ознаменован 100-летием Государственного академического симфонического оркестра, - рассказал Сергей Пукита. - Мы готовим большое количество концертов, часть мероприятий также будет посвящена Году белорусской женщины".



В этом году в филармонию пришли 26 молодых специалистов. "Без молодежи коллектив не может существовать, а вместе с ней мы идем в ногу со временем", - добавил гендиректор.



Старт новому концертному сезону был дан на торжественной церемонии поднятия Государственного флага Беларуси, которая также приурочена ко Дню народного единства. "Государственные символы олицетворяют нашу историю, независимость и духовную силу, - подчеркнула заместитель генерального директора по организации зрителя и филармонической деятельности Наталья Громова. - Культура и искусство, которые презентуют в Белгосфилармонии, - мощная объединяющая духовная сила. Мы очень надеемся, что искусство, которое звучит здесь, вдохновит наших слушателей на единение, будет такой же объединяющей силой, как и государственные символы".



Сегодня в Белгосфилармонии состоится концерт органной музыки из цикла "Шедевры органного искусства". "Орган - визитная карточка Белгосфилармонии, его мощное звучание много лет украшает концертный зал. Поэтому главный инструмент филармонии должен звучать в эти дни", - добавила заместитель гендиректора. Шедевры мировой классики для минчан и гостей столицы исполнит знаменитый нидерландский органист, пианист, исполнитель духовной музыки, дирижер и педагог Жан-Пьер Стайверс.



Первый концерт Государственного академического симфонического оркестра Беларуси пройдет 16 сентября. Главный дирижер и художественный руководитель Александр Анисимов рассказал, что с середины сентября до начала октября коллектив готовит четыре программы, которые включат музыку разных композиторов. В исполнении оркестра 16 сентября прозвучит музыка С.Рахманинова, 25 сентября - композиции Д.Шостаковича, 1 октября, в Международный день музыки, коллектив отправится в Витебск, а 8 октября в столице оркестр исполнит музыку П.Чайковского. "Сейчас аншлаг - это естественное и очень радостное для нас явление. Открытие сезона - большой праздник как для нас, так и для публики, которая нас любит. Но это еще и преддверие 100-летнего юбилея коллектива, который будет в апреле", - подчеркнул Александр Анисимов.



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