Три белорусских фильма номинированы на евразийский "Оскар" - кинопремию "Бриллиантовая бабочка"





Так, на престижную награду выдвинуты белорусские фильмы "Классная" режиссера Кирилла Халецкого, картина "Одно на двоих" Ивана Павлова и кинолента "Переломный момент", снятая Дмитрием Сорокой. Церемония вручения премии назначена на 12 ноября.





Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка", инициатором создания которой выступил кинорежиссер Никита Михалков, учреждена для поддержки и развития национальных кинематографий, укрепления культурных связей между странами и продвижения фильмов, отражающих общечеловеческие ценности. Премия проводится под эгидой Евразийской академии кинематографических искусств и объединяет кинематографистов разных стран, создавая возможности для профессионального сотрудничества и культурного обмена. Учредителями академии являются Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также выступает организатором премии.





Впервые вручение открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялось в Москве 27 ноября 2025 года. Тогда на соискание наград были представлены 34 фильма из 17 стран. Премия присуждалась в 11 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство". Также был вручен "Приз за вклад в мировой кинематограф". Каждый победитель получил статуэтку в виде бабочки, инкрустированной почти 5 тыс. бриллиантов. Белорусский фильм "Черный замок" в прошлом году стал лауреатом Евразийской кинопремии в номинации "Лучший композитор".-0-

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Три белорусских фильма стали номинантами II открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", называемой еще евразийским "Оскаром", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе премии.