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"Травиата", балетные премьеры и сказки. В Минске гастролирует театр из Мордовии

Опубликовано:

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Культура
12 ноября 2026, 21:32

"Травиата", балетные премьеры и сказки. В Минске гастролирует театр из Мордовии

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гастроли Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева Республики Мордовия впервые проходят на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра с 12 по 15 ноября. Об этом журналистам рассказал руководитель литературно-драматической части Мордовского театра Юрий Кондратенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рады приехать к вам в столицу Беларуси, в Минск. Мы выступаем здесь первый раз, хотя Минский театр приезжает к нам во второй раз. На шести показах мы представим пять спектаклей: оперу Дж.Верди "Травиата", балет Ц.Пуни "Эсмеральда", музыкальную сказку "Волшебная лампа Аладдина" (два раза), музыкальную комедию "Ханума", два одноактных балета "Египетские ночи" и "Дары волхвов" по мотивам новеллы О.Генри. Пока что этот спектакль шел только в Саранске. В Минске его увидят первым за пределами нашей Мордовии. Сегодня также открываются гастроли Белорусского музыкального театра на нашей сцене в Саранске", - сказал Юрий Кондратенко. 

По словам директора театра Владимира Шарапова, большей популярностью пользуются именно балет и мюзиклы, но они не могли не привести в Минск и оперу. "Травиата" - это классика, но спектакль поставлен по-своему. Интересна сама история главной героини Виолетты до ее болезни и после, ведь она поняла, что смерть можно перехитрить. На этом построена концепция спектакля. 

"Опера приносит меньше денег, но в нее надо вкладывать. Опера - это высшее искусство, и мы должны приложить все усилия, чтобы люди его поняли и оно стало широким и массовым. Еще со школьной скамьи нужно проводить лекции и воспитывать юного зрителя, чтобы он пришел в театр подготовленным. Ведь люди, которые идут в театр, ничего не зная об опере, могут получить негативное впечатление об этом искусстве и больше в театр не вернутся", - заметил Владимир Шарапов. 

Дирижер из Колумбии Иван Франциско Педраса Гомес уже больше 10 лет живет в России и давно сотрудничает с театром. Он надеется, что минская публика увидит их творческую работу, получит наслаждение от музыки и спектаклей и будет сопереживать происходящему на сцене.

В Беларусь они постарались привезти спектакли, которых не было в репертуаре наших театров, пояснил Владимир Шарапов. Сегодня в своем разнообразном репертуаре они делают акцент на музыкальные сказки, мюзиклы и в целом постановки для семейного просмотра, а также дают возможность представлять свои проекты молодым композиторам. Так, музыку для "Даров волхвов" написал российский композитор Кузьма Бодров. Это его первая работа для балета. 

Как заметил Юрий Кондратенко, в театре сегодня также активно проходят экскурсии, которые знакомят с его устройством и внутренней жизнью. Также в прошлом сезоне начался проект, в ходе которого зрителей за два-три дня знакомят с биографией, историей спектакля. Иногда знакомство проходит в несколько занятий, и это вызывает особенный интерес у преданной публики.-0-
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