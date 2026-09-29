Театр моды "Мадам" из Витебска стал призером международного дизайн-проекта в Санкт-Петербурге

29 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Коллекциям театра моды "Мадам" Центра культуры "Витебск" присуждены призовые места на XXIV Международном дизайн-проекте "Золотая нить" в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Центре культуре "Витебск".



"В XXIV Международном дизайн-проекте "Золотая нить", который прошел в Санкт-Петербурге, театр моды "Мадам" Центра культуры "Витебск" занял лидирующие позиции. Мы представили две коллекции - "Посиделки", которой было присуждено первое место, и "Кофе-ап", ей отдали второе место. "Посиделки" - это сценические костюмы из серого льна от Оршанского льнокомбината. "Кофе-ап" - коллекция повседневной одежды для современной женщины, также из льна от этого же предприятия. Наши разработки настолько понравились, что участниц театра моды пригласили принять участие в XI Международном биеннале "Балтийский дизайн - 2026", который пройдет в октябре в Калининграде, где также продемонстрируем "Посиделки", - сообщила руководитель театра моды "Мадам" Юлия Кутепова.



Она рассказала, что в декабре театру моды будет шесть лет. "В первый год было всего две участницы. Когда их выступление увидели на мероприятиях, появились еще желающие заниматься в "Мадам". Сегодня в его составе - около 50 прекрасных дам в возрасте от 34 до почти 80 лет. Для кого-то здесь реализовалась мечта детства - быть моделью. К нам приходят женщины разных профессий, а также пенсионного возраста. Они пробуют свои силы в дефиле, театральном мастерстве, проявляют свои навыки в рукоделии. Есть те, которые увлечены вязанием, вышиванием. Одна женщина, ей около семидесяти, со швейным образованием, помогает шить и собирать коллекции", - рассказала Юлия Кутепова.



Одна из первых участниц театра моды - Светлана Станулевич - медсестра кабинета диспансеризации филиала №1- городской поликлиники №1 ГУЗ "Витебская городская центральная поликлиника". "Вся женская линия в моем роду - прабабушка, бабушка и мама - творческие натуры. Все вышивали, вязали и крючком, и спицами. А еще готовили очень вкусно. С детства я тоже овладела этими навыками. Уже в шесть лет вязала и на спицах, и крючком. Потом вышивала крестиком и шила", - рассказала о себе женщина.



В 2022 году она пришла в "Мадам". "Сразу появилось желание создать коллекцию. Предложила украсить наряды вязаными элементам. Нашему руководителю сразу эта идея понравилась, и мы воплотили ее в жизнь. Творческие люди не могут остановиться - достаточно быстро появилась еще одна коллекция под названием "Великий Гэтсби". В ней использовались не только ткань, вязаный декор, но бисер и пайетки. В 2024-2025 годах возник "Бабушкин квадрат". Эту коллекцию назвали как технику вязания, когда каждый квадрат вяжется отдельно, затем элементы сшиваются или связываются вместе. Она воплотила в себя детские наряды. Их представили на Х Открытом городском конкурсе детской моды Kids Couture в Новополоцке. Я получила диплом участника и специальный приз от жюри за сохранение национальных традиций", - рассказала Светлана Станулевич.



Три года назад первый раз "Мадам" посетила Валентина Устинович. Несмотря на возраст, а сейчас ей 78 лет, она любит позировать на сцене. "Помню первую учительницу, которая дала нам такой заряд, что до 11-го класса мы посещали и танцевальный кружок, и хор, выступали за школу. Потом наступил период - замужество, дети. Было не до этого. На пенсии занималась внуком, а когда он вырос, появилось свободное время. С подругой узнали про "Мадам" и решили туда записаться. Посещаем театр моды уже третий год", - поделилась воспоминаниями Валентина.



Она отметила, что театр моды ей дает очень многое. "Это внимание, сцена, ощущение, что ты снова интересна не только себе, но и окружающим. Теперь, когда иду в магазин, даже спинку выпрямляю. Родные поддерживают: дочка приходит на выступления, сыну отправляю видео дефиле. Жизнь продолжается", - добавила Валентина.-0-