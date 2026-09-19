Театр из Алматы поставил спектакль специально для выступления на фестивале "Белая Вежа" в Бресте





Казахстанский коллектив вышел на сцену Брестского областного общественно-культурного центра с лирической утопией "Прекрасное далеко". Спектакль рассказывает о группе ангелов, которые живут в странной версии Рая, мир которого не совсем беззаботный. Они сохраняют свойственные людям черты: чувства, сомнения, желания. Обитая в цитадели вечного блаженства, им кажется, что прежняя земная жизнь была важнее - с ее радостями, страданиями, любовью, разочарованиями и возможностью выбирать. Постановка предлагает задуматься о том, что действительно важно: жизнь здесь и сейчас, отношения с близкими, а абстрактный рай не всегда сулит счастье.





"Долго думали, как попасть к вам еще раз. Мы один раз участвовали в этом фестивале. В прошлый раз привозили замечательный спектакль "Осенняя соната". Наши актрисы тогда получили приз за лучшую женскую роль. Попросили режиссера о том, что нам нужен фестивальный спектакль. И когда получили добро на то, что приедем, начали готовиться к этому фестивалю, то есть практически за год. Именно этот спектакль готовили специально для "Белой Вежи", - рассказал предысторию директор театра Юрий Якушев.





Были продуманы все детали для выездного спектакля. Для транспортировки реквизита не понадобилась фура. Все необходимое уместилось в чемоданы. Остальное предоставили хозяева фестиваля - Брестский академический театр драмы. "Этот спектакль мы сделали для малой сцены, сегодня впервые играем его фактически на большую сцену. Посмотрим, что из этого получится. Для нас это тоже опыт", - поделился руководитель.

По словам Юрия Якушева, для коллектива из далекого казахстанского города Алматы очень престижно выступить на фестивале в Бресте. Практически за треть века его существования всегда присутствует конкурсный отбор участников. "Во-первых, фестиваль востребован. Во-вторых, представляете, за 30 лет воспитать зрителя, который умеет ценить, видит разные уровни, разную режиссуру, совершенно разные спектакли по жанрам, по формам, по способу существования на сцене, что хотят показать, какая ситуация в мире, в стране, в конце концов в театре. Это все очень важно", - отметил он. По словам Юрия Якушева, для коллектива из далекого казахстанского города Алматы очень престижно выступить на фестивале в Бресте. Практически за треть века его существования всегда присутствует конкурсный отбор участников. "Во-первых, фестиваль востребован. Во-вторых, представляете, за 30 лет воспитать зрителя, который умеет ценить, видит разные уровни, разную режиссуру, совершенно разные спектакли по жанрам, по формам, по способу существования на сцене, что хотят показать, какая ситуация в мире, в стране, в конце концов в театре. Это все очень важно", - отметил он.





В Беларуси коллектив Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова уже во второй раз. "За это время многое поменялось в лучшую сторону, что связано со страной, городом, театром. Но добираться стало труднее, это факт. Беларусь очень красивая. Мы ехали по дороге из Минска сюда, вокруг постоянно были такие ухоженные поля. Красиво, чисто, люди по-доброму относятся", - добавил директор театра.





На "Белой Веже" сегодня - заключительный день. С 10 сентября зрители увидели на фестивале почти 30 спектаклей в исполнении коллективов из десяти стран.-0-

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в заключительный день 30-го международного театрального фестиваля "Белая Вежа" перед зрителями выступили артисты Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова из Алматы (Казахстан), передает корреспондент БЕЛТА.