29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пермский театр "Балет Евгения Панфилова" привез на XXXVII Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) в Витебске спектакль "Павильон Армиды", передает корреспондент БЕЛТА.



Давние друзья витебского хореографического фестиваля в этом году побаловали публику премьерой, которая состоялась сегодня после закрытия IFMC. Артисты балета показали спектакль с мистической игрой со временем. Герои оказались в пространстве, где прошлое и настоящее, сон и явь существовали как бы одновременно. Встреча с загадочной Армидой открыла мир фантазий, желаний и воспоминаний, дала возможность главному персонажу прожить то, о чем он страстно мечтал, но чего, возможно, никогда не существовало. Но все же рано или поздно, как и любой другой сон, все закончилось, и герой остался наедине с реальностью.



Пластика танцоров, яркие костюмы, прозрачные декорации, музыка, похожая на шедевры классиков, помогли создать мистическую атмосферу, в которой тесно переплелись эпохи, а действительность и вымысел стали единым целым, неотделимым друг от друга.



Поставил спектакль "Павильон Армиды" хореограф пермского театра балета Алексей Расторгуев. Он поделился с журналистами, что IFMC стал большой частью его профессиональной жизни. По его мнению, современный танец должен нести в себе глубокую идею. "В постановке должна быть прежде всего мысль. Многие молодые хореографы (и я таким же был когда-то) стремятся сделать акцент на технике, придумать такую пластическую зарисовку, которой еще не было на витебском фестивале, но без контекста, чувств, переживаний хореография становится пустой. Это может быть мысль, с которой ты не согласен, и тогда ты выражаешь протест, делаешь танец назло, говоришь всем в зале: "Мы так не хотим", пытаешься, условно говоря, сорвать с себя чужое мнение. Либо же показываешь то, что тебе близко. Это привлекает и зрителя, и жюри. Хочу сказать, что IFMC значительно вырос, белорусские танцовщики и хореографы теперь готовят то, на чем можно поучиться и нам, уже профессионалам. Этот фестиваль помог многим понять современную хореографию, я и сам на нем вырос как хореограф", - отметил он.



Также Алексей Расторгуев подчеркнул, как важен образовательный вектор IFMC. "Мастер-классы, лекции помогают молодому поколению перенять опыт. Важна насмотренность, чтобы ребята не только видели, что умеют другие, но и сами могли это применять, интерпретировать по-своему, умели понимать, что хотят выразить в движении", - сказал хореограф.-0-