



Показ прошел на малой сцене концертного зала "Витебск". Постановка возвратила зрителя в белорусскую деревню - туда, где ветер путается в колосьях, берег слушает неторопливый плеск воды, в воздухе витает дух скошенной травы и свежеиспеченного хлеба, а за дверью родного дома начинаются самые теплые и искренние разговоры. Спектакль посвящен духу и быту сельской жизни, ее простоте и искренности, которая все реже встречается в современном мире. Эта постановка - оживший оттиск деревни, который остается с человеком навсегда.

По словам автора Екатерины Дешевой, спектакль раскрывает универсальные общечеловеческие темы, выходящие за рамки национальных и географических границ. Она пояснила, что не стала дописывать название "Там, где…", потому что оно вмещает множество мест и у каждого человека оно обретает свой смысл.-0- По словам автора Екатерины Дешевой, спектакль раскрывает универсальные общечеловеческие темы, выходящие за рамки национальных и географических границ. Она пояснила, что не стала дописывать название "Там, где…", потому что оно вмещает множество мест и у каждого человека оно обретает свой смысл.-0-

27 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На XXXVII Международном фестивале современной хореографии в Витебске показали премьеру - спектакль "Там, где…" от Белорусского государственного молодежного театра, сообщает БЕЛТА.