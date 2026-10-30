"Тайны старого чердака". Интерактивная мультимедийная выставка открылась в витебской ратуше 

30 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В витебской ратуше открылась долговременная выставка с мультимедийными и интерактивными элементами "Тайны старого чердака", передает корреспондент БЕЛТА.
Новое выставочное пространство на мансарде ратуши музейные работники обыграли с креативом. Здесь размещены в основном фондовые экспонаты, но поданы так, чтобы соответствовать названию экспозиции.
Таинственную атмосферу создает полузатемненный зал, где старинные вещи собраны так, что действительно напоминают коллекцию в каком-нибудь доме, где на чердак годами складывали то, что уже не используется в хозяйстве. Настенные часы, самовар, чемодан, кровать, журнальный столик, посуда, патефон, зеркала, скульптуры, примус, портреты, фотографии, гармони, плетеный короб, а еще кресло, на которое, как предостерегают экскурсоводы, нельзя садиться. А почему? Да потому, что даже у помещения под крышей есть свой страж, который облюбовал это кресло, и ему не нравится, когда его "трон" занимает кто-то посторонний. Кстати, под крышей ратуши можно найти даже обнаруженное на дне озера Лосвидо в Витебском районе колесо кареты, которая, по вероятности, была сделана в первой половине XIX века. Звуковое сопровождение и голос живущего на чердаке "привидения" помогают гостям попасть в атмосферу волшебной сказки и представить, что было бы, если бы и вещи могли рассказывать свои и истории людей, с которыми они жили рядом.
Директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская отметила, что новый выставочный зал сам натолкнул кураторов музейного проекта, как нужно разместить экспонаты. "Мы хотели показать наши фондовые предметы в нестандартной обстановке. Посетители идут к нам за эмоциями, атмосферой, и мы постарались сделать так, чтобы экспозиция стала для детей и взрослых определенным открытием, как если бы они оказались на чердаке в бабушкином доме и нашли что-то очень интересное и необычное", - подчеркнула она.-0-