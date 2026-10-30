"Тайны старого чердака". Интерактивная мультимедийная выставка открылась в витебской ратуше 

Директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская отметила, что новый выставочный зал сам натолкнул кураторов музейного проекта, как нужно разместить экспонаты. "Мы хотели показать наши фондовые предметы в нестандартной обстановке. Посетители идут к нам за эмоциями, атмосферой, и мы постарались сделать так, чтобы экспозиция стала для детей и взрослых определенным открытием, как если бы они оказались на чердаке в бабушкином доме и нашли что-то очень интересное и необычное", - подчеркнула она.-0-

30 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В витебской ратуше открылась долговременная выставка с мультимедийными и интерактивными элементами "Тайны старого чердака", передает корреспондент БЕЛТА.Новое выставочное пространство на мансарде ратуши музейные работники обыграли с креативом. Здесь размещены в основном фондовые экспонаты, но поданы так, чтобы соответствовать названию экспозиции.Таинственную атмосферу создает полузатемненный зал, где старинные вещи собраны так, что действительно напоминают коллекцию в каком-нибудь доме, где на чердак годами складывали то, что уже не используется в хозяйстве. Настенные часы, самовар, чемодан, кровать, журнальный столик, посуда, патефон, зеркала, скульптуры, примус, портреты, фотографии, гармони, плетеный короб, а еще кресло, на которое, как предостерегают экскурсоводы, нельзя садиться. А почему? Да потому, что даже у помещения под крышей есть свой страж, который облюбовал это кресло, и ему не нравится, когда его "трон" занимает кто-то посторонний. Кстати, под крышей ратуши можно найти даже обнаруженное на дне озера Лосвидо в Витебском районе колесо кареты, которая, по вероятности, была сделана в первой половине XIX века. Звуковое сопровождение и голос живущего на чердаке "привидения" помогают гостям попасть в атмосферу волшебной сказки и представить, что было бы, если бы и вещи могли рассказывать свои и истории людей, с которыми они жили рядом.