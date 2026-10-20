Студенты БГУКИ завоевали Гран-при международного конкурса танца в Грозном 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при XVII Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева завоевали студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.



Гран-при завоевал дуэт БГУКИ в составе Алисы Абрамович и Федора Михаленко. Состязание проходило во Дворце танца "Вайнах" в Грозном (Чеченская Республика). Белорусские танцоры подготовили конкурсную программу под руководством доцента кафедры хореографии БГУКИ Ольги Навроцкой.



"Этот успех имеет особенное значение: за всю историю проведения конкурса белорусские участники удостаивались высшей награды лишь единожды - в 2015 году. Спустя 11 лет Гран-при снова возвращается в Беларусь", - отметили в пресс-службе.



В нынешнем году проект отличился широкой географией и высокой конкуренцией: организаторы получили более 112 заявок. В финал вышли 35 сильнейших исполнителей из 6 стран и 29 регионов России, состязавшихся в номинациях "Сольный танец" и "Парный танец".-0-