Стартовала продажа билетов на кинофестиваль "Лiстапад"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажа билетов на церемонию открытия и конкурсные показы XXXII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" официально стартовала. Об этом сообщили БЕЛТА организаторы.





Фестиваль пройдет с 30 октября по 6 ноября под девизом "Смотри. Живи. Цени". "Это призыв чувствовать, сопереживать и по-настоящему ценить тот художественный и человеческий опыт, который щедро дарит нам кинематограф. "Лiстапад" обещает стать не просто чередой показов, а глубоким погружением в мир историй, эмоций и идей, которые остаются со зрителем надолго после финальных титров", - заметили организаторы.





Главной площадкой станет кинотеатр "Москва" - здесь пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия, а также кинопоказы. Фильмы представят и в кинотеатрах "Победа", "Центральный", "Беларусь" и "Пионер". Каждая из этих площадок будет принимать уникальные программы, предлагая зрителям возможность исследовать разные грани кинематографа: от игрового кино до анимации, от работ молодых талантов до национальных шедевров. С подробной программой показов и расписанием сеансов скоро можно будет ознакомиться на официальном сайте фестиваля.





Генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Владимир Карачевский подчеркнул, что цены на билеты довольно демократичные. Самая большая цена на вечерние показы игрового кино - 12 рублей, а самая низкая на короткий метр - 5 рублей. "Приобретайте билеты заранее, потому что на некоторые фильмы их действительно будет сложно купить. В прошлом году мы сталкивались с тем, что нас просили дать хоть один билет на отдельный фильм, а мест в зале уже не было", - добавил он.





Показ фильмов не закончится на фестивальной программе. Каждый год проходит проект "Эхо "Лiстапада", во время которого лучшие работы попадают в кинопрокат. "В прошлом году был хорошо представлен фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки". Он держался в прокате четыре месяца. Вроде бы не экшен, а простая, человеческая история, но фильм хороший и качественный, поэтому пользуется спросом. Могу вспомнить фильмы "Тамерлан" или "Мой дед" с участием Владимира Гостюхина, а также ряд других кинокартин, на которые мы смогли получить права и подарить им вторую жизнь в кинопрокате. Поэтому даже если какие-то зрители не смогут попасть на хорошее кино, то мы постараемся показать его после. Фестиваль у нас живет не одну неделю, а на протяжении года", - подытожил Владимир Карачевский.-0-