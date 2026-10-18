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Старинные самовары, чайники, кофеварки и "Гродзенская гарбата": выставку "Аромат традиций" открыли в Гродно

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
18 октября 2026, 14:49

Старинные самовары, чайники, кофеварки и "Гродзенская гарбата": выставку "Аромат традиций" открыли в Гродно

Фото Гродненской областной научной библиотеки
Фото Гродненской областной научной библиотеки
Фото Гродненской областной научной библиотеки
18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 400 экспонатов - самоваров, чайников, кофейников, сервизов можно увидеть на выставке "Аромат традиций: чай и кофе на Гродненщине", которая открылась в Гродненской областной научной библиотеке им. Е.Ф. Карского, передает корреспондент БЕЛТА. 

Как пили чай и кофе наши родители, какие ритуалы соблюдали бабушки и дедушки, как накрывали на стол прабабушки - все это можно воочию увидеть на выставке, которая открылась в отделе искусств областной библиотеки. Здесь представлены 387 экспонатов: самовары, чайники и кофейники, емкости для хранения, сервизы и чайные пары, тематические открытки, книги и другие раритетные предметы. Это экспонаты из фонда областной библиотеки, бережно хранимые семейные реликвии ее сотрудников и коллекция известного в Гродно собирателя старины Александра Севенко. Уникальность выставки заключается в том, что каждый предмет на ней прожил свою долгую жизнь, служил людям, создавая домашний уют и был свидетелем вековых семейных традиций гродненцев. 

"Самые интересные из выставленной коллекции самоваров - экземпляры конца XIX - начала XX веков: жаровой тульский - фасона "Рюмка граненая" и старинный угольный самовар. Вода в них нагревается с помощью древесного угля или шишек, которые закладываются в центральную трубу - кувшин. Здесь же любимые гродненцами электросамовары "Шар", которые еще в 80-е годы ХХ века выпускались на местном заводе "Радиоприбор", - рассказали организаторы выставки. 
В экспозиции также - антикварная латунная посуда. Кофейник, выполненный в стиле традиционных восточных далл, который был произведен в Российской империи в конце XIX века, и кофейник на ножках в традиционном викторианском стиле первой половины XX века.  

"Чрезвычайно популярными на Гродненщине в конце XIX - начале XX веков были медные чайники на подставке со спиртовой горелкой (она называется бульотка и предназначалась для поддержания температуры уже заваренного чая).  Активно в домашнем хозяйстве использовались примусы для кипячения воды. Они стали настоящей бытовой революцией начала XX века: заменили дровяные плиты в городских квартирах до появления газовых сетей и были незаменимы во время путешествий. Все это можно увидеть в экспозиции", - пояснили в библиотеке. 
На стеллажах также редкие антикварные кофеварки и кофемолки конца XIX - начала XX века. Особенно ценится у коллекционеров кофемолка "Скульптуры Летнего сада", украшенная рельефными медальонами, выполненная в изящном стиле ретро-модерн. А кофеварка производства завода "Динамо" удивляет необычной формой, напоминающей микроскоп. 

Конечно, привлекает внимание посуда. Например, подстаканники из серебра и мельхиора, самый старый из которых датируется 1884 годом. Здесь же знаменитый советский подстаканник "Зубр", или, как его еще называют, "Беловежская пуща" Минского сувенирного завода, подстаканники Новогрудского завода металлоизделий "Белорусский узор" и "Квадраты". 

К редкостям относятся представленные на выставке сувенирные ложки 50-60-х годов ХХ века: "Красная шапочка", выпущенная в Нидерландах, и "Мэри Поппинс" от компании Уолта Диснея. Экспозиция богата чайными и кофейными сервизами, чайными парами, открытками, книгами, подносами для сервизов и самоваров, сахарницами и конфетницами, весами для чая и многими другими экспонатами. 
Изюминкой открытия выставки стала чайная церемония, которую для гостей провел профессиональный мастер. Ее участники смогли попробовать знаменитый травяной чай "Гродзенская гарбата", созданный по старинным рецептам на основе местных трав. Выставка будет работать до 31 января 2027 года. -0-

Фото Гродненской областной научной библиотеки
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