Специальный приз Президента Беларуси на кинофестивале "Лiстапад" присужден режиссеру из Мьянмы

"Чувствую себя нереально. У меня заняло много лет найти в себе храбрость, чтобы снять это фильм, рассказать историю о том, как в моей стране растет ребенок. Я рад, что этот фильм заслужил такую высокую награду. Особенно важно, что история о Мьянме трогает зрителей так далеко от моего дома, здесь, в Европе. Я благодарен от всей души Президенту Беларуси за эту высокую награду и благодарю организаторов фестиваля за то, что они показали картину здесь. Я благодарен своей команде, которая приняла участие в создании фильма, и рад, что он действительно трогает сердца", - сказал Аунг Мьят. -0-