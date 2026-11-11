Спектакль "Преступление и наказание" представил в Минске Московский драмтеатр

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль в жанре следственного эксперимента "Преступление и наказание" по мотивам хрестоматийного романа Федора Достоевского 10 ноября представил на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя.Постановка идет три часа, но они пролетают как мгновение, потому что спектакль очень динамичный, держит в напряжении от первой до последней минуты. Жанр спектакля - следственный эксперимент, поэтому зритель все время думает, что же произойдет с героем дальше. В этой постановке Раскольников заблокировал свою память, но с помощью действия и провокаций из нее раз за разом все же извлекают воспоминания.-0-Фото Татьяны Матусевич