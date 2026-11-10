"> "Спектакль - как сжатая пружина". Московский драмтеатр имени Гоголя представит в Минске "Преступление и наказание"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гастроли Московского драматического театра имени Гоголя впервые пройдут на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя, передает корреспондент БЕЛТА.



Гастроли пройдут как часть международного культурного проекта к 205-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского, который реализуется при поддержке Общественного совета при Россотрудничестве и АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества". На сцене столичного театра 10 и 11 ноября зрители увидят одну из самых громких премьер российского театра - спектакль "Преступление и наказание" в постановке художественного руководителя театра режиссера Антона Яковлева.



"В год 205-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского у нас возникла идея объединить российский и белорусский театр на белорусской земле. Вы знаете, что корни Достоевского в Беларуси, деревне Достоево. Его творчество - это указатель, свидетельствующий о наших общих духовно-нравственных ценностях", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин.



Антон Яковлев поделился, что гастроли вызывают прекрасные эмоции. "Очень интересно, как воспримет белорусский зритель нашу версию "Преступления и наказания", потому что здесь тоже была недавняя премьера по этому произведению. Наша версия непростая, отличающаяся от оригинала в крайней степени не текстом, а именно формой. Нам очень хочется и на вашем зрителе тоже проверить действие этого спектакля", - признался режиссер.



По его словам, постановка идет три часа, но они пролетают как мгновение, потому что спектакль очень энергетический, динамичный, сжатый, как пружина. В нем постоянное действие, поэтому он держит в напряжении от первой до последней минуты. Жанр спектакля - следственный эксперимент - все время держит вас на крючке, заставляя думать, что же произойдет с героем дальше. В этой постановке Раскольников заблокировал свою память, поэтому с помощью действия и провокаций из него раз за разом вынимают эти воспоминания.



Спектакль номинировался на такие премии, как "Золотая маска", "Звезда театрала" и другие, побывал в Твери, Екатеринбурге, Новгороде, а после Беларуси отправится в Хабаровск. "В Москве он тоже пользуется большой популярностью. Два раза в месяц идет в театре. По этому спектаклю можно понять, как существует театр Гоголя, в каком жанре и по какой логике мы строим репертуар", - добавил Антон Яковлев.



Директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя Вера Полякова-Макей рассказала об идее пригласить российский театр с данной постановкой в Минск. "Мне задавали вопрос, почему я решилась после своей громкой премьеры, которая прошла всего три месяца назад, пригласить опять "Преступление и наказание", так вот я вам скажу, что сначала это меня немного останавливало. Я не только творческий человек, но еще и директор, и нужно раскрутить свою премьеру. Но потом я подумала, как бы это было круто, что у нас будет целых два "Преступления и наказания". Мне кажется, это сейчас мегаактуальный материал для нашего юного зрителя, для молодежи, для их понимания и осознания жизни. И это будет очень интересный эксперимент для нашего зрителя. И сегодня в зале будут именно те люди, которые смотрели наше "Преступление и наказание". Мне бы вообще захотелось поучаствовать в таком фестивале, где все театры показали бы "Преступление и наказание", или "Чайку", или "Три сестры", - подчеркнула она.



Она также добавила, что каждая постановка классики - это собственное прочтение и видение автора спектакля и артистов, ведь перед ними не стоит задача сухого пересказа. При этом они всегда очень бережно относятся к оригиналу и стараются донести до зрителя главные ценности и смыслы.-0-