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Соглашение о сотрудничестве подписали национальные киностудии Беларуси и Башкортостана

Опубликовано:

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Культура
01 ноября 2026, 16:17

Соглашение о сотрудничестве подписали национальные киностудии Беларуси и Башкортостана

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве Национальной киностудии "Беларусьфильм" и киностудии "Башкортостан" имени Амира Абдразакова, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение направлено на развитие кинематографии, совместную работу по популяризации и продвижению аудиовизуальных произведений на территории Беларуси и Башкортостана. В соглашение входит организация кинопроизводства и создание совместных кинопроектов.

"Это первая точка сотрудничества, которое включает не только помощь при кинопроизводстве, но и обмен опытом, - отметил генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Дмитрий Семенов. - Это очень важная составляющая совместной работы. И кинофестиваль "Лістапад" направлен также на обмен опытом, ведь, помимо показов кино, у нас огромное количество мероприятий, творческих встреч, мастер-классов, чтобы студенты из Белорусской государственной академии искусств и Белорусского государственного университета культуры и искусств могли перенять опыт профессионалов, приезжающих к нам. Стоит отметить, что киностудия Башкортостана нам близка, потому что тоже работает по трем направлениям - анимация, документальные и игровые фильмы".

Дмитрий Семенов рассказал, что первым совместным проектом станут Дни белорусского кино в Башкортостане. "Будем рады также представить и коллег на наших экранах, познакомить белорусского зрителя с работой киностудии Башкортостана", - добавил он.

"Хочется развивать сотрудничество не только в кино, но и в анимации, тем более что мы умеем создавать не только короткий метр, но и полнометражные анимационные картины. Также есть идея снять фильм о Минигали Шаймуратове", - рассказал директор киностудии "Башкортостан" имени Амира Абдразакова Юнир Аминев. Он также поблагодарил гендиректора "Беларусьфильма" и всех организаторов кинофестиваля "Лістапад" за приглашение. "Кинофестиваль организован очень хорошо, а Минск - замечательный город", - добавил он.-0-
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