28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Большого театра Беларуси состоялся показ балета "Любовь на сцене. Шагал". Уникальный проект стал первой премьерой 94-го сезона театра, передает корреспондент БЕЛТА.



Автором идеи и либретто, балетмейстером-постановщиком выступил заслуженный артист России Игорь Колб. К слову, балет не обращается исключительно к биографии Марка Шагала. Это размышление о творчестве, одиночестве и тех, кто формировал мир великого художника. Лейтмотивом постановки стал полет души, сопровождающий каждого героя.



Так, помимо судьбы самого Марка Шагала, на сцене переплетаются драматические истории Лили Брик и Владимира Маяковского, Айседоры Дункан и Сергея Есенина. Военные события затрагивают героев повести Василя Быкова "Альпийская баллада" Ивана Терешку и Джулию Новелли. Французские пейзажи связаны с образами Ольги Спесивцевой и Сержа Лифаря.



Как отметила генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова, при обсуждении концепции постановки ключевым вопросом стало то, как сегодня на сцене представить художника. Его творчество можно увидеть в музее, но не перенести на подмостки. Поэтому авторы решили раскрыть личность Шагала через людей, которые были рядом с ним. "Это очень сложные, яркие личности, связанные непростыми отношениями, в том числе любовными. Мы выбрали пары, в которых напряжение между мужчиной и женщиной достигает крайней точки", - пояснила она в беседе с корреспондентом БЕЛТА.



Музыкальную основу балета составили произведения Иоганнеса Брамса, Сергея Прокофьева, Альфреда Шнитке и Андрея Зубрича. "В спектакле соединяются романтизм, минимализм и гротеск, образы еврейского местечка и современный взгляд на непростую жизнь. Здесь сплетено множество мотивов, но своего зрителя постановка точно найдет. Мы настроены на то, что балет будет воспринят неоднозначно. Однако авторов прежде всего интересуют смыслы, которые рождаются у каждого после выхода спектакля-размышления", - подчеркнула Екатерина Дулова.



Премьерные показы 28 и 29 ноября проходят при аншлагах. Однако тот, кто не успел попасть на первые спектакли, может не спешить расстраиваться: уникальный балет войдет в репертуар театра.



Следующая премьера Большого театра состоится 19 и 20 декабря. Зрителям представят комическую оперу Джоаккино Россини "Итальянка в Алжире". Постановка откроет XVI Минский международный рождественский оперный форум. "Вновь это будет эксперимент при участии молодежи. Обещаем яркий новогодний подарок на грани стилевых взаимодействий", - сказала генеральный директор про вторую премьеру. В свою очередь в самом форуме, проходящем с 19 по 24 декабря, примут участие семь стран, а его украшением станет гала-концерт Opera Italiana.



Говоря о дальнейших планах театра, Екатерина Дулова подчеркнула, что впереди у труппы традиционный период показов "Щелкунчика", который особенно любят минчане и гости столицы, а также гастрольные поездки.



Уже 7 декабря талантливые молодые артисты выступят в Омане с программой камерной музыки. Концерт белорусских исполнителей пройдет в ходе проекта "Музыкальные сезоны" в Национальном музее Султаната Оман. Кроме того, с 20 декабря по 6 января оркестр и солисты театра отправятся на гастроли в Китай, где представят разнообразную программу, в том числе и произведения китайских авторов. А с 8 по 14 января в Королевском оперном театре Маската состоится двухчасовой оперный гала-концерт с музыкой белорусских композиторов.



Помимо этого, в апреле Большой театр представит следующую премьеру - лирическую оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга".-0-