Самое главное не тема, а способ ее донесения до зрителя - эксперт на "Лiстападзе" о роли кино

"В кино самое главное не тема, а способ донести до зрителя то, что ты хочешь сказать. Главное, чтобы это было интересно зрителю, чтобы он захотел посмотреть это кино дома или в кинотеатре", - сказал Александр Бондарев.
По его словам, для развития кино сегодня необходимо общение с поколением, которое идет на смену опытным кинематографистам. У них другой культурный код, но с ними нужно не бороться, а воспитывать, давать им возможность не ждать долгие годы своеобразного дебюта или первого полного метра. Так, на базе киностудии Горького работает креативное образовательное пространство - Кинокампус Горького, где обучают главным кинопрофессиям. Такие проекты помогут взаимодействию поколений и дадут молодым кинематографистам возможность показать себя.
Александр Бондарев раньше много работал в Беларуси, и здесь их команду принимали совершенно потрясающие ответственные люди. "К сожалению, последние 2-3 года у нас не было здесь проектов, но я знаю, что сюда можно приехать, решить практически любые производственные задачи и найти практически любые локации. Здесь всегда тебя услышат, подберут потрясающую команду, и ты уезжаешь отсюда счастливым", - подытожил он.
XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-
Фото Андрея Синявского