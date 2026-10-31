Самое главное не тема, а способ ее донесения до зрителя - эксперт на "Лiстападзе" о роли кино

"В кино самое главное не тема, а способ донести до зрителя то, что ты хочешь сказать. Главное, чтобы это было интересно зрителю, чтобы он захотел посмотреть это кино дома или в кинотеатре", - сказал Александр Бондарев.

По его словам, для развития кино сегодня необходимо общение с поколением, которое идет на смену опытным кинематографистам. У них другой культурный код, но с ними нужно не бороться, а воспитывать, давать им возможность не ждать долгие годы своеобразного дебюта или первого полного метра. Так, на базе киностудии Горького работает креативное образовательное пространство - Кинокампус Горького, где обучают главным кинопрофессиям. Такие проекты помогут взаимодействию поколений и дадут молодым кинематографистам возможность показать себя.