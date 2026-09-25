"С любовью в сердце". Выставку работ белорусских мастериц представили в НХМ 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "С любовью в сердце", посвященная Году белорусской женщины, открылась в Национальном художественном музее Беларуси. Об этом БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.



На выставке представлено более 80 работ белорусских художниц и мастериц. Экспонируемые произведения представляют собой разнообразные виды изобразительного и прикладного искусства: от живописных полотен, скульптур и графических листов до ажурных вытинанок и самотканых рушников.



"Взгляду зрителя представлена галерея портретов женщин самых разных судеб и профессий. Также раскрывается тема семьи и преемственности поколений. Важной частью экспозиции являются произведения белорусского народного искусства, в которых чувствуется связь прошлого и настоящего - та первозданная чистота преемственности, что веками передавалась от матери к дочери", - пояснили в музее.



Выставка продолжится до 15 ноября.-0-