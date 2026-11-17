17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной академии музыки торжественно открылась "Международная ассамблея духового искусства - 2026", передает корреспондент БЕЛТА.





В творческом проекте принимают участие известные исполнители, педагоги и творческие коллективы из Беларуси, России, Франции. Сегодня прошли мастер-классы по игре на гобое и фаготу от доцента Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Филиппа Ноделя и солиста Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Ярослава Кострыкина.





Сама ассамблея проводится для изучения современных приемов коллективного музицирования, освоения передового исполнительского отечественного и зарубежного опыта на духовых инструментах.

Ректор Белорусской государственной академии музыки Елена Куракина в приветствии зрителям отметила, что число творческих начинаний академии и проводимых мероприятий растет. Ректор Белорусской государственной академии музыки Елена Куракина в приветствии зрителям отметила, что число творческих начинаний академии и проводимых мероприятий растет.





"При выборе даты проведения ассамблеи старались приурочить ее к двум важным событиям. Первое из них - возвращение нашего исторического здания, которое открылось после капитального ремонта, реставрации и реконструкции. А второе событие - знаменательная дата, которая хорошо известна всем, кто занимается академической музыкой в Беларуси. 15 ноября 1932 года начались первые занятия Белорусской государственной консерватории, это день рождения вуза", - рассказала спикер.

На открытии можно было услышать эксклюзивный коллектив: в нем соединились участники Духового оркестра Белорусской государственной академии музыки и Духового оркестра Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки. На открытии можно было услышать эксклюзивный коллектив: в нем соединились участники Духового оркестра Белорусской государственной академии музыки и Духового оркестра Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки.





"Такое совместное музицирование очень важно для молодых талантов, которые чувствуют поддержку на своем увлекательном, но очень непростом пути", - уверена Елена Куракина. По словам ректора, проект отлично вписался в большую программу вуза, которая называется "Молодежный музыкальный мост".





"Академия музыки начала ее в 2024 году, она долгосрочная. Сейчас мы делаем акцент на создании единого творческого пространства, в котором могли бы соединить музыкантов самых разных возрастов: от тех, кто только учится музыке, до маэстро, артистов самого высокого уровня", - дополнила она.





Участник мероприятия, солист Национального оркестра Франции Андрей Ковалинский рассказал, что он - выпускник академии, которая тогда еще называлась консерваторией.

"Сейчас фестиваль проходит уже во второй раз, и мы надеемся, что он станет регулярным. Он открыт для всех слушателей, но мы делаем его в первую очередь для студентов. Хотим повысить их техническо-музыкальный уровень. Очень важно затронуть разные направления: барокко, классику, романтику, современную музыку, может быть, даже джазовую музыку в том числе, потому что ее элементы мы встречаем очень часто в симфоническом творчестве. Молодой человек, который хочет быть профессионалом, рано или поздно столкнется с важностью игры в оркестре или ансамбле. А такие концерты дают возможность играть на разных уровнях", - считает музыкант. "Сейчас фестиваль проходит уже во второй раз, и мы надеемся, что он станет регулярным. Он открыт для всех слушателей, но мы делаем его в первую очередь для студентов. Хотим повысить их техническо-музыкальный уровень. Очень важно затронуть разные направления: барокко, классику, романтику, современную музыку, может быть, даже джазовую музыку в том числе, потому что ее элементы мы встречаем очень часто в симфоническом творчестве. Молодой человек, который хочет быть профессионалом, рано или поздно столкнется с важностью игры в оркестре или ансамбле. А такие концерты дают возможность играть на разных уровнях", - считает музыкант.





Чтобы развить мастерство молодых талантов, организовано много открытых мастер-классов, уроков, на которых можно задать вопросы со сцены и зрительного зала. Участники смогут отточить все нюансы, чтобы их игра лучше звучала в зрительном зале.





"Безусловно, мероприятие пользуется большой популярностью у молодежи. Программа очень насыщенная, на самом открытии представили ансамблевую игру на абсолютно всех инструментах, в том числе и ударных. Будет возможность задать вопросы за круглым столом и обсудить все, что волнует начинающих музыкантов", - добавил Андрей Ковалинский.

Президент Фонда поддержки исполнительства на медных духовых инструментах имени Александра III (РФ) Олег Абрамов впервые приехал в Минск, чтобы познакомить белорусскую публику с необычным инструментом. Президент Фонда поддержки исполнительства на медных духовых инструментах имени Александра III (РФ) Олег Абрамов впервые приехал в Минск, чтобы познакомить белорусскую публику с необычным инструментом.





"Творческий контакт очень важен в наше непростое время, музыка должна существовать несмотря ни на что. Я приехал сюда с достаточно редким для наших стран инструментом - эуфониумом, несмотря на то, что во всем мире этот инструмент занял устойчивую позицию как солирующий, оркестровый, в разных жанрах представленный", - поделился зарубежный гость.





На мастер-классе Олег Абрамов расскажет о базе игры. По мнению педагога, это поможет студенту сделать открытие для себя и двигаться вперед. "Очень важно, чтобы у каждого человека, который выбрал себе обучение на медном духовом инструменте, была полная картина, чтобы он мог собрать и выбрать близкое себе. Это позволяет максимально быстро двигаться и развиваться в освоении инструмента", - пояснил он.





Мероприятие пройдет по 20 ноября включительно и завершится ярким концертом.-0-